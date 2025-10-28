Цена нефти и газа. Локальная неопределенность на рынках

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник снизились на 0,49%. Текущий минимум установлен на отметке 64,32. Цена не смогла коснуться первой цели падения — 64,26.

Долгосрочная картина: сформировалось дно на отметке 60,07. Цели коррекции к волне роста: первая — 64,26, вторая — 63,47, третья — 62,95. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 65,65.

Триггер для продолжения падения — слом отметки 64,32.

Если цена сломает сопротивление 65,65, то появится риск еще одной волны роста в зону 67,7–68. Затем следим за новой реакцией продавцов.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту ее цен, но эффект будет ограниченным из-за избытка производственных мощностей, заявил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

• По информации Reuters, санкции вынудили крупнейшие китайские государственные нефтяные компании прекратить закупки российской нефти в краткосрочной перспективе.

• Источники издания также сообщили, что индийские НПЗ приостановили новые заказы на закупки российской нефти с момента введения санкций, ожидая ясности от правительства и поставщиков.

• В понедельник в компании Vortexa заявили, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 12% год к году, до 89,75 млн баррелей, за прошлую неделю.

• По информации Reuters, в воскресенье официальные лица США и Китая обозначили рамки торговой сделки, которую лидеры стран обсудят на этой неделе на встрече в Южной Корее. Соглашение могло бы приостановить высокие тарифы США на китайские товары, а также строгий контроль за экспортом редкоземельных элементов из Китая.

• Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти увеличилось на 2 за неделю, до 420 (против 480 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 121 — без изменений за неделю (против 101 годом ранее).

• Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты банка.

• Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в этом году. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с. Это соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу.

Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит в среднем 43,1 млн б/с. В отчете прогнозируется, что мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением добычи ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в понедельник покупатели защитили поддержку 3,2. Минимум дня установлен на отметке 3,261. Затем появился пробой сопротивления 3,433. За счет этого сценарий с целями 3,095 и 3,067 не актуален.

Ждем экспирацию текущего контракта 29 октября. В ближайшие дни допускается боковое движение в диапазоне 3,261–3,572.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте Дисклеймер Инвестировать

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

CFD на Brent и WTI

Торговать нефтью можно и с помощью CFD, цена которых привязана к Brent и WTI. Инструмент позволяет торговать круглосуточно пять дней в неделю, при этом клиринговые сессии отсутствуют. У CFD нет даты экспирации, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет значительно увеличить потенциальную доходность. Это внебиржевой инструмент.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций