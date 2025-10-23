Старт дня. Падаем на санкциях

В деталях

Индекс МосБиржи открылся гэпом вниз и теряет почти 3%, практически вернувшись к минимумам октября. Геополитика и новые ограничения оказывают давление. Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Акции нефтегазового сектора активно снижаются на фоне санкций США относительно Роснефти (-2,9%) и ЛУКОЙЛа (-3,3%). Аналитики БКС считают, что это негативно для настроений, но фундаментально нейтрально для Роснефти и лишь умеренно негативно для ЛУКОЙЛа.

Также ЕС сегодня утвердил 19-пакет санкций, включающий запрет на импорт СПГ с 2027 г.

Акции Газпрома и Сбера теряют порядка 1,3%. Лучше рынка выглядят акции производителей программного обеспечения на новостях о том, что правительство склоняется к отказу от введения НДС на российский софт.

Утром финансовые результаты за III квартал опубликовал ММК (-2%).

В течение дня ГМК Норникель и РусГидро представят производственные результаты за III квартал 2025 г.

Юань против рубля почти без изменений.

Индекс гособлигаций RGBI падает четвертую сессию подряд. Доходности по длинным ОФЗ поднялись выше 15% после введения новых санкций.

Внешний фон

Декабрьский фьючерс на нефть Brent растет на 3,2%, около $64,5 за баррель. Индекс S&P 500 в среду упал на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 растет. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.

