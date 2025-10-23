Старт дня. Падаем на санкциях

Индекс МосБиржи открылся гэпом вниз и теряет почти 3%, практически вернувшись к минимумам октября. Геополитика и новые ограничения оказывают давление. Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
Акции нефтегазового сектора активно снижаются на фоне санкций США относительно Роснефти (-2,9%) и ЛУКОЙЛа (-3,3%). Аналитики БКС считают, что это негативно для настроений, но фундаментально нейтрально для Роснефти и лишь умеренно негативно для ЛУКОЙЛа.
Также ЕС сегодня утвердил 19-пакет санкций, включающий запрет на импорт СПГ с 2027 г.
Акции Газпрома и Сбера теряют порядка 1,3%. Лучше рынка выглядят акции производителей программного обеспечения на новостях о том, что правительство склоняется к отказу от введения НДС на российский софт.
Утром финансовые результаты за III квартал опубликовал ММК (-2%).
В течение дня ГМК Норникель и РусГидро представят производственные результаты за III квартал 2025 г.
Лидеры:
Дешевеют:
Юань против рубля почти без изменений.
Индекс гособлигаций RGBI падает четвертую сессию подряд. Доходности по длинным ОФЗ поднялись выше 15% после введения новых санкций.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent растет на 3,2%, около $64,5 за баррель. Индекс S&P 500 в среду упал на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 растет. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций