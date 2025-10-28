Старт дня. Отскок после отвесного падения

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии движется вверх после трех дней отвесного падения. На минимумах утренней сессии бенчмарк опускался в район 2430 пунктов.

Некоторую поддержку оказали заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 г. Впрочем, многие бумаги были перепроданы и пока отскок лишь технический.

Акции Газпрома, Сбера и ЛУКОЙЛа растут на 1%.

Сбер сообщил о получении чистой прибыли на уровне 448,3 млрд в III квартале, превысив ожидания аналитиков.

В лидерах роста ЦИАН на новостях о спецдивиденде.

Сегодня Henderson и ТГК-1 опубликуют операционные результаты за III квартал 2025 г.

На срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины.

Юань торгуется выше 11,2.

В индексе гособлигаций RGBI также наблюдается небольшой отскок.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent теряет 0,2%, около $64,7 за баррель. Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,23%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается. Азиатские индексы падают. Больше других теряют индексы Китая.

