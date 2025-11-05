Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом заявил о перенасыщении рынка

Из-за западных санкций в отношении России и Ирана на судах хранятся рекордные объемы нефти, что предотвращает избыток предложения на мировых рынках, пишет Reuters со ссылкой на сообщение генерального директора компании-покупателя активов ЛУКОЙЛа Gunvor Group Торбьорна Торнквиста.

Он уточнил, что избыточные поставки нефти смягчили последствия торговых сбоев, вызванных санкциями, поддерживая стабильность рынков и снижая волатильность цен.

Однако санкции также привели к перемещению «огромного количества» нефти, часть которой хранится на танкерах, добавил он.

«Это беспрецедентный масштаб. Поэтому, очевидно, если все санкции будут сняты, этот рынок будет явно перенасыщен», — сказал Торнквист.

В конце октября Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций.

Чуть позднее ЛУКОЙЛ получил предложение от Gunvor о приобретении зарубежных активов.

БКС Мир инвестиций