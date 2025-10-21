Итоги торгов. Упали на геополитике — в остатке резкий рост волатильности

Лидеры: NanduQ (+1%), Группа Астра (+0,9%), МГКЛ (+0,8%).

Аутсайдеры: Юнипро (-8,8%), СПБ Биржа (-8,7%), ПИК (-8,2%).

Российский рынок акций резко пошел вниз на торгах вторника на фоне геополитических новостей, которые имели столь же неожиданный характер, как и анонс новой личной встречи президентов США и РФ во второй половине прошлой недели. Впрочем, сегодняшние новости пока не подтверждены официально, и все источники в деловых СМИ — неназванные.

О том, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в моменте поставлена на паузу, сообщили сразу несколько западных изданий и каналов: NBC, Reuters, Axios.

Рынок ждал подготовки и проработки встречи президентов — в прошедшие выходные индекс поднялся к 2767. А сегодня бенчмарк даже падал к 2608, растеряв практически весь рост с прошлого четверга. Обороты при такой волатильности повышенные — больше 103 млрд в акциях индекса без учета вечерней сессии.

Пока налицо рост волатильности. Опять же сегодняшние слухи выглядят непоследовательно после официальных заявлений, сделанных по итогам телефонных переговоров лидеров. На вечерних торгах IMOEX2 сокращает потери до 3,5%.

Рынок просел широким фронтом, как, собственно, и рос в конце прошлой недели. Среди отдельных бумаг в аутсайдерах акции, чувствительные к геополитике: Юнипро, СПБ Биржа, ПИК, Аэрофлот и другие.

Лучше рынка в течение дня держались акции производителей программного обеспечения. В частности, удалось удержаться в плюсе бумагам Группы Астра. Поддержку оказали заявления главы Минфина РФ о том, что ведомство рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО).

Отдельно отметим падение котировок золотодобытчиков, которые и без геополитики были под давлением резкого снижения цен на золото от рекордных уровней. Стоимость драгметалла упала более чем на 5,2% за день, достигнув отметки в $4120 за унцию в моменте. Минимальная цена составила $4086 — рекордное падение с 2013 г. Акции Полюса потеряли более 6% на этом фоне.

Распродажи коснулись не только золота. Сильное падение сегодня и в ценах на платину, палладий. Акции Норникеля при этом на уровне рынка: -4,1%.

Рубль сегодня снижался на валютном рынке. Юань в моменте выходил к двухнедельным максимумам. Нефтяные котировки держатся на прежнем уровне, в районе $61 за баррель Brent.

