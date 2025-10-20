2025-й: возвращение Трампа, высокая ключевая ставка и укрепление рубля

30 лет назад на юном, только что возрожденном российском фондовом рынке появилась компания БКС. За эти годы наша компания вместе с Россией, ее экономикой и финансовым рынком пережила множество важных, сложных, противоречивых, вдохновляющих событий.
В спецпроекте «30 лет побед с БКС. Летопись российского фондового рынка 1995–2025» мы вспоминаем главные события российского финансового рынка за эти три десятилетия. Год за годом, с 1995-го по 2025-й. События, люди, явления, определяющие безграничный Мир инвестиций. Итак, год 2025-й.
В октябре 2024 г. Банк России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного в ХХI веке значения — 21%. Регулятор объяснил такой шаг тем, что инфляция оказалась существенно выше прогнозов, и поэтому необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Также ЦБ предупредил, что возможно дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако этого не произошло.
Ставка в 21% в России сохранялась вплоть до июня 2025 г., когда Банк России приступил к ее постепенному снижению, уменьшив показатель на 1 п.п., до 20%. Следующим шагом, уже в июле, ставка была понижена сразу на 2 п.п., до 18%. В частности, потому что, по оценкам регулятора, текущее инфляционное давление снижалось быстрее, чем прогнозировалось, рост внутреннего спроса замедлился, а экономика продолжила возвращаться «к траектории сбалансированного роста».
Следующее снижение произошло в сентябре — до 17%. Тогда ЦБ отметил, что в последние месяца активизировался сектор кредитования, при этом инфляционные ожидания остаются высокими.
В начале 2025 г. курс доллара превышал 100 руб. Однако с февраля рубль стал постепенно и последовательно укрепляться, вопреки прогнозам монетарных властей. К июню американская валюта стоила уже менее 80 руб. После последовало небольшое ослабление, но затем рубль снова начал крепчать — в октябре доллар опустился до отметки в 79 руб.
Основными причинами укрепления рубля стали геополитические события, такие как глобальные торговые войны Дональда Трампа, а также внутрироссийские факторы, прежде всего уменьшение объемов внешней торговли и спроса на валюту в России у экспортеров и физических лиц. В результате власти даже приостановили действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, чтобы не создавать дополнительный приток долларов на российский рынок.
20 января 2025 г. прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Глава Соединенных Штатов начал свой второй срок с громких заявлений, в частности, относящихся к российско-украинскому конфликту, ситуации с внешней торговлей и т.д.
Российский рынок остро реагировал на большинство его высказываний, то поднимаясь до рекордных значений, то резко опускаясь. В целом, в 2025 г. геополитические новости, многие из которых генерировал Дональд Трамп, стали фактором для движения Индекса МосБиржи в ту или иную сторону.
Так, 10 февраля показатель впервые с июля 2024 г. достиг 3000 п. А спустя неделю, 17 февраля, установил годовой рекорд (на данный момент) — поднялся до отметки в 3316 п. (в этот день Кремль подтвердил переговоры с делегацией США в Эр-Рияде).
Также Индекс МосБиржи после периода снижения превышал отметку в 3000 п. 15 августа, в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в Анкоридже.
После саммита президентов РФ и США позитивный импульс постепенно затухал, а Индекс МосБиржи начал опускаться и к октябрю несколько раз пробивал отметку в 2600 п., в том числе реагируя на заявления Трампа по поводу возможных поставок оружия Украине.
15 августа 2025 г. в городе Анкоридж на Аляске состоялась очная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Главная тема — завершение российско-украинского конфликта.
Переговоры проходили в формате «три на три». Российскую сторону, помимо Владимира Путина, представляли помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону (кроме Дональда Трампа) — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Встреча длилась 2 часа 45 минут, после чего президенты сделали совместное заявление. Так, Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на достигнутые договоренности как на опорную точку не только для решения украинской проблемы, но и для начала восстановления деловых прагматичных отношений между Россией и США. Трамп назвал переговоры с российской делегацией продуктивными и заявил, что есть хорошие шансы достигнуть мира, однако сделки пока нет.
Существенных сдвигов в российско-американских отношениях и урегулировании конфликта на Украине с момента саммита на Аляске пока не произошло.
Сразу в начале своего президентского срока Дональд Трамп объявил о том, что собирается ввести широкомасштабные пошлины в отношении многих стран, чтобы расширить промышленное производство в США, достичь нормализации торгового баланса, а также устранить дефицит бюджета и прекратить нелегальную миграцию. Они коснулись многих стран, подробно расскажем о том, как пошлины вводились в отношении Китая и государств Евросоюза.
Китай. 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из Китая. Таможенные пошлины на товары из КНР составили 10%, однако в марте были увеличены до 20%. Китай ввел ответные тарифы на американские агропродукты. К апрелю США подняли пошлины до 125%, в ответ Китай сделал то же самое. В результате странам удалось договориться на следующих условиях: американские тарифы на китайский импорт составили 30%, китайские на американский — 10%.
Однако в октябре 2025 г. ситуация обострилась, когда Китай объявил об ограничении экспорта редкоземельных металлов. Дональд Трамп в ответ на это заявление пригрозил, что с 1 ноября 2025 г. введет 100-процентные пошлины на китайские товары и ограничит экспорт программного обеспечения.
ЕС. В июле 2025 г. президент США встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о том, что Соединенные Штаты введут пошлины в 15% на часть импорта из ЕС, а Брюссель в ответ сделает ставку для американских товаров нулевой, а также закупит энергоносителей у США в 2026–2028 гг. на $750 млрд и вложит $600 млрд в экономику Штатов.
К октябрю 2025 г. Евросоюз принял еще два пакета антироссийских санкций.
17-й пакет был согласован и утвержден 20 мая. В санкционный список попали 17 физических и 58 юридических лиц, в том числе Сургутнефтегаз, страховая компания ВСК, Ростех, крупнейший золотодобытчик (бывший Petropavlovsk) и другие. Также под ограничительные меры попали глава КАМАЗа Сергей Когогин, ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, гендиректор ЦНИИ Электрон Алексей Вязников и другие.
В списке оказались семь китайских компаний, две из ОАЭ, а также по одной из Беларуси и Турции. Ограничения были введены против 189 судов так называемого «теневого флота».
18-й пакет санкций был утвержден 18 июля. Одним из ключевых пунктов стало снижение предельной цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, с ранее установленных $60 до $47,6 за баррель. Помимо этого, был введен запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из российской нефти, а также запрещены сделки, связанные с обоими газопроводами «Северный поток».
В обновленный санкционный перечень вошли 41 юридическое лицо и 14 физических лиц, в том числе иностранные поставщики технологического оборудования и электронной продукции, индийская нефтегазовая компания Nayara Energy Limited, владельцы и топ-менеджеры российских корпораций.
Уже в августе европейские лидеры начали обсуждать следующий, 19-й пакет ограничительных мер. В конце сентября сообщалось, что лидерам ЕС удалось согласовать новые санкции. Однако пока они так и не смогли их утвердить.
В январе 2025 г. тройская унция золота стоила чуть выше $2600, однако в последующие месяцы цена драгоценного металла стремительно росла, поскольку золото считается надежным средством для защиты капитала в условиях геополитических и экономических потрясений.
Так, к марту 2025 г., когда администрация нового президента США объявила о планах обложить пошлинами импорт из других стран, цены на золото впервые превысили отметку в $3000 за унцию. К концу сентября цена перевалила за $3800, а в октябре стоимость драгоценного металла на фоне прекращения работы правительства США и других геополитических рисков поднялась до $4000.
По состоянию на 15 октября 2025 г. установлен новый рекорд — $4200 за тройскую унцию. Аналитики Bank of America предполагают, что к 2026 г. цена может превысить $5000.
В феврале 2025 г. правительство РФ объявило, что с 1 марта по 31 августа 2025 г. в стране будет введен полный запрет на экспорт бензина. Цель — сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива, а также противодействовать серому экспорту бензина. Ограничения не касались поставок, осуществляемых непосредственно производителями нефтепродуктов. Однако цены на топливо росли как на бирже, так и в рознице.
В конце августа власти снова продлили запрет на экспорт, теперь уже до 31 октября 2025 г. При этом в сентябре запрет распространялся на всех экспортеров: как производителей, так и непроизводителей. В том же месяце Минэнерго специально изменило график ремонтов НПЗ для роста объемов поставок на внутренний рынок. Тогда же появилась информация о том, что полный запрет на экспорт бензина продлят до конца года.
В итоге власти продлили временный запрет на экспорт топлива до конца 2025 г. Он касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Также ограничения наложены на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.
ЮГК
В начале июля 2025 г. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству долей основного владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова в обществе и управляющей компании ЮГК. А спустя неделю Росимущество стало владельцем уставного капитала ООО «Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний"».
В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство планирует продать контрольный пакет Южуралзолота крупному миноритарию ЮГК в ближайшее время. Позже ЦБ предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям компании. Пока потенциальный покупатель контрольного пакета не назван, однако в СМИ появилась информация, что переговоры о приобретении актива ведут структуры Уральского горно-металлургического завода (УГМК).
Домодедово
В середине июня 2025 г. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск российской Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», которое является владельцем аэропорта Домодедово. Кроме того, «для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан» суд обязал операционные компании Домодедово предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП «Аэропорты Севера» к их деятельности, финансовой и технической документации.
В сентябре стало известно, что Минфин включил аэропорт в план продажи государственных активов на 2025 г. По словам министра финансов Антона Силуанова, потенциальный покупатель уже есть, однако он пока не раскрывается.
В конце сентября 2025 г. Минфин РФ предложил в рамках бюджетного правила внести изменения в Налоговый кодекс:
• Повысить стандартную ставку НДС на 2 п.п., с 20% до 22%. При этом льготную ставку в 10% предлагается сохранить для социально значимых товаров, в том числе таких как продукты питания, товары для детей, медицинская продукция и лекарства.
• Ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также налог на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.
• Снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, — с 60 млн до 10 млн руб.
• Оптимизировать льготные тарифы страховых взносов для МСП. Так, для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и другие) предлагается установить общие тарифы: 30% до предельной базы и 15% — свыше этой базы. При этом для приоритетных направлений, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт, электроника и прочие, пониженный тариф страховых взносов может быть сохранен.
• Ввести с 1 января 2026 г. обязанности плательщиков страховых взносов — коммерческих организаций по исчислению страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей с доначислением базы по страховым взносам исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачивается заработная плата ниже МРОТ.
• Расширить возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета для стимулирования инвестиций. Такая льгота будет предоставлена любому юрлицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность компания.
В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 г.
В 2025 г. компания БКС участвовала в нескольких премиях, где занимала призовые места. Так, в августе мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» было признано одним из лучших в рейтинге Markswebb по итогам исследования цифрового клиентского опыта в российских брокерских мобильных приложениях.
Кроме того, БКС победил сразу в трех номинациях премии InvestFunds Awards: «Лучший онлайн-сервис для розничных инвесторов», «Лучшая аналитическая экспертиза для инвесторов», а БКС Ультима признана «Лучшей инвестиционной компанией для состоятельных инвесторов».
Также БКС Мир инвестиций одержал победу в национальном конкурсе НАУФОР «Элита фондового рынка» в двух ключевых номинациях: «Брокерская компания года» и «Инвестиционный советник года».
Это завершающая серия проекта «30 лет побед с БКС. Летопись российского фондового рынка 1995–2025». Жизнь БКС и безграничного мира инвестиций продолжается.
Ознакомиться со всеми текстами спецпроекта вы можете по тегу #30 лет БКС.
