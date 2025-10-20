2025-й: возвращение Трампа, высокая ключевая ставка и укрепление рубля

30 лет назад на юном, только что возрожденном российском фондовом рынке появилась компания БКС. За эти годы наша компания вместе с Россией, ее экономикой и финансовым рынком пережила множество важных, сложных, противоречивых, вдохновляющих событий.

В спецпроекте «30 лет побед с БКС. Летопись российского фондового рынка 1995–2025» мы вспоминаем главные события российского финансового рынка за эти три десятилетия. Год за годом, с 1995-го по 2025-й. События, люди, явления, определяющие безграничный Мир инвестиций. Итак, год 2025-й.

Сохранение высокой ключевой ставки

В октябре 2024 г. Банк России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного в ХХI веке значения — 21%. Регулятор объяснил такой шаг тем, что инфляция оказалась существенно выше прогнозов, и поэтому необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Также ЦБ предупредил, что возможно дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако этого не произошло.

Ставка в 21% в России сохранялась вплоть до июня 2025 г., когда Банк России приступил к ее постепенному снижению, уменьшив показатель на 1 п.п., до 20%. Следующим шагом, уже в июле, ставка была понижена сразу на 2 п.п., до 18%. В частности, потому что, по оценкам регулятора, текущее инфляционное давление снижалось быстрее, чем прогнозировалось, рост внутреннего спроса замедлился, а экономика продолжила возвращаться «к траектории сбалансированного роста».

Следующее снижение произошло в сентябре — до 17%. Тогда ЦБ отметил, что в последние месяца активизировался сектор кредитования, при этом инфляционные ожидания остаются высокими.

Крепкий рубль

В начале 2025 г. курс доллара превышал 100 руб. Однако с февраля рубль стал постепенно и последовательно укрепляться, вопреки прогнозам монетарных властей. К июню американская валюта стоила уже менее 80 руб. После последовало небольшое ослабление, но затем рубль снова начал крепчать — в октябре доллар опустился до отметки в 79 руб.

Основными причинами укрепления рубля стали геополитические события, такие как глобальные торговые войны Дональда Трампа, а также внутрироссийские факторы, прежде всего уменьшение объемов внешней торговли и спроса на валюту в России у экспортеров и физических лиц. В результате власти даже приостановили действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, чтобы не создавать дополнительный приток долларов на российский рынок.

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США и волатильность на российском рынке

20 января 2025 г. прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Глава Соединенных Штатов начал свой второй срок с громких заявлений, в частности, относящихся к российско-украинскому конфликту, ситуации с внешней торговлей и т.д.

Российский рынок остро реагировал на большинство его высказываний, то поднимаясь до рекордных значений, то резко опускаясь. В целом, в 2025 г. геополитические новости, многие из которых генерировал Дональд Трамп, стали фактором для движения Индекса МосБиржи в ту или иную сторону.

Так, 10 февраля показатель впервые с июля 2024 г. достиг 3000 п. А спустя неделю, 17 февраля, установил годовой рекорд (на данный момент) — поднялся до отметки в 3316 п. (в этот день Кремль подтвердил переговоры с делегацией США в Эр-Рияде).

Также Индекс МосБиржи после периода снижения превышал отметку в 3000 п. 15 августа, в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в Анкоридже.

После саммита президентов РФ и США позитивный импульс постепенно затухал, а Индекс МосБиржи начал опускаться и к октябрю несколько раз пробивал отметку в 2600 п., в том числе реагируя на заявления Трампа по поводу возможных поставок оружия Украине.

Саммит в Анкоридже

15 августа 2025 г. в городе Анкоридж на Аляске состоялась очная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Главная тема — завершение российско-украинского конфликта.

Переговоры проходили в формате «три на три». Российскую сторону, помимо Владимира Путина, представляли помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону (кроме Дональда Трампа) — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Встреча длилась 2 часа 45 минут, после чего президенты сделали совместное заявление. Так, Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на достигнутые договоренности как на опорную точку не только для решения украинской проблемы, но и для начала восстановления деловых прагматичных отношений между Россией и США. Трамп назвал переговоры с российской делегацией продуктивными и заявил, что есть хорошие шансы достигнуть мира, однако сделки пока нет.

Существенных сдвигов в российско-американских отношениях и урегулировании конфликта на Украине с момента саммита на Аляске пока не произошло.

Торговые войны Трампа

Сразу в начале своего президентского срока Дональд Трамп объявил о том, что собирается ввести широкомасштабные пошлины в отношении многих стран, чтобы расширить промышленное производство в США, достичь нормализации торгового баланса, а также устранить дефицит бюджета и прекратить нелегальную миграцию. Они коснулись многих стран, подробно расскажем о том, как пошлины вводились в отношении Китая и государств Евросоюза.

Китай. 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из Китая. Таможенные пошлины на товары из КНР составили 10%, однако в марте были увеличены до 20%. Китай ввел ответные тарифы на американские агропродукты. К апрелю США подняли пошлины до 125%, в ответ Китай сделал то же самое. В результате странам удалось договориться на следующих условиях: американские тарифы на китайский импорт составили 30%, китайские на американский — 10%.

Однако в октябре 2025 г. ситуация обострилась, когда Китай объявил об ограничении экспорта редкоземельных металлов. Дональд Трамп в ответ на это заявление пригрозил, что с 1 ноября 2025 г. введет 100-процентные пошлины на китайские товары и ограничит экспорт программного обеспечения.

ЕС. В июле 2025 г. президент США встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились о том, что Соединенные Штаты введут пошлины в 15% на часть импорта из ЕС, а Брюссель в ответ сделает ставку для американских товаров нулевой, а также закупит энергоносителей у США в 2026–2028 гг. на $750 млрд и вложит $600 млрд в экономику Штатов.

Два новых пакета антироссийских санкций

К октябрю 2025 г. Евросоюз принял еще два пакета антироссийских санкций.

17-й пакет был согласован и утвержден 20 мая. В санкционный список попали 17 физических и 58 юридических лиц, в том числе Сургутнефтегаз, страховая компания ВСК, Ростех, крупнейший золотодобытчик (бывший Petropavlovsk) и другие. Также под ограничительные меры попали глава КАМАЗа Сергей Когогин, ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, гендиректор ЦНИИ Электрон Алексей Вязников и другие.

В списке оказались семь китайских компаний, две из ОАЭ, а также по одной из Беларуси и Турции. Ограничения были введены против 189 судов так называемого «теневого флота».

18-й пакет санкций был утвержден 18 июля. Одним из ключевых пунктов стало снижение предельной цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, с ранее установленных $60 до $47,6 за баррель. Помимо этого, был введен запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из российской нефти, а также запрещены сделки, связанные с обоими газопроводами «Северный поток».

В обновленный санкционный перечень вошли 41 юридическое лицо и 14 физических лиц, в том числе иностранные поставщики технологического оборудования и электронной продукции, индийская нефтегазовая компания Nayara Energy Limited, владельцы и топ-менеджеры российских корпораций.

Уже в августе европейские лидеры начали обсуждать следующий, 19-й пакет ограничительных мер. В конце сентября сообщалось, что лидерам ЕС удалось согласовать новые санкции. Однако пока они так и не смогли их утвердить.

Исторические рекорды цены золота

В январе 2025 г. тройская унция золота стоила чуть выше $2600, однако в последующие месяцы цена драгоценного металла стремительно росла, поскольку золото считается надежным средством для защиты капитала в условиях геополитических и экономических потрясений.

Так, к марту 2025 г., когда администрация нового президента США объявила о планах обложить пошлинами импорт из других стран, цены на золото впервые превысили отметку в $3000 за унцию. К концу сентября цена перевалила за $3800, а в октябре стоимость драгоценного металла на фоне прекращения работы правительства США и других геополитических рисков поднялась до $4000.

По состоянию на 15 октября 2025 г. установлен новый рекорд — $4200 за тройскую унцию. Аналитики Bank of America предполагают, что к 2026 г. цена может превысить $5000.

Запрет на экспорт топлива

В феврале 2025 г. правительство РФ объявило, что с 1 марта по 31 августа 2025 г. в стране будет введен полный запрет на экспорт бензина. Цель — сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива, а также противодействовать серому экспорту бензина. Ограничения не касались поставок, осуществляемых непосредственно производителями нефтепродуктов. Однако цены на топливо росли как на бирже, так и в рознице.

В конце августа власти снова продлили запрет на экспорт, теперь уже до 31 октября 2025 г. При этом в сентябре запрет распространялся на всех экспортеров: как производителей, так и непроизводителей. В том же месяце Минэнерго специально изменило график ремонтов НПЗ для роста объемов поставок на внутренний рынок. Тогда же появилась информация о том, что полный запрет на экспорт бензина продлят до конца года.

В итоге власти продлили временный запрет на экспорт топлива до конца 2025 г. Он касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Также ограничения наложены на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

Национализация ЮГК и Домодедово

ЮГК

В начале июля 2025 г. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству долей основного владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова в обществе и управляющей компании ЮГК. А спустя неделю Росимущество стало владельцем уставного капитала ООО «Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний"».

В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство планирует продать контрольный пакет Южуралзолота крупному миноритарию ЮГК в ближайшее время. Позже ЦБ предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям компании. Пока потенциальный покупатель контрольного пакета не назван, однако в СМИ появилась информация, что переговоры о приобретении актива ведут структуры Уральского горно-металлургического завода (УГМК).

Домодедово

В середине июня 2025 г. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск российской Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», которое является владельцем аэропорта Домодедово. Кроме того, «для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан» суд обязал операционные компании Домодедово предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП «Аэропорты Севера» к их деятельности, финансовой и технической документации.

В сентябре стало известно, что Минфин включил аэропорт в план продажи государственных активов на 2025 г. По словам министра финансов Антона Силуанова, потенциальный покупатель уже есть, однако он пока не раскрывается.

Новая налоговая реформа

В конце сентября 2025 г. Минфин РФ предложил в рамках бюджетного правила внести изменения в Налоговый кодекс:

• Повысить стандартную ставку НДС на 2 п.п., с 20% до 22%. При этом льготную ставку в 10% предлагается сохранить для социально значимых товаров, в том числе таких как продукты питания, товары для детей, медицинская продукция и лекарства.

• Ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также налог на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

• Снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, — с 60 млн до 10 млн руб.

• Оптимизировать льготные тарифы страховых взносов для МСП. Так, для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и другие) предлагается установить общие тарифы: 30% до предельной базы и 15% — свыше этой базы. При этом для приоритетных направлений, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт, электроника и прочие, пониженный тариф страховых взносов может быть сохранен.

• Ввести с 1 января 2026 г. обязанности плательщиков страховых взносов — коммерческих организаций по исчислению страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей с доначислением базы по страховым взносам исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачивается заработная плата ниже МРОТ.

• Расширить возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета для стимулирования инвестиций. Такая льгота будет предоставлена любому юрлицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность компания.

В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 г.

Победы БКС

В 2025 г. компания БКС участвовала в нескольких премиях, где занимала призовые места. Так, в августе мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» было признано одним из лучших в рейтинге Markswebb по итогам исследования цифрового клиентского опыта в российских брокерских мобильных приложениях.

Кроме того, БКС победил сразу в трех номинациях премии InvestFunds Awards: «Лучший онлайн-сервис для розничных инвесторов», «Лучшая аналитическая экспертиза для инвесторов», а БКС Ультима признана «Лучшей инвестиционной компанией для состоятельных инвесторов».

Также БКС Мир инвестиций одержал победу в национальном конкурсе НАУФОР «Элита фондового рынка» в двух ключевых номинациях: «Брокерская компания года» и «Инвестиционный советник года».

Это завершающая серия проекта «30 лет побед с БКС. Летопись российского фондового рынка 1995–2025». Жизнь БКС и безграничного мира инвестиций продолжается.

