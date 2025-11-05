Биткойн протестировал психологический уровень

Вчера биткойн стремительно упал к психологической отметке в $100 тыс. без явных триггеров, а объемы ликвидаций длинных позиций были близки к $2 млрд. В текущей ситуации видим перспективы для увеличения среднесрочной части портфеля.

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

4 ноября торги на срочном рынке Мосбиржи не проводились. В понедельник, 3 ноября, фьючерс на акции IBIT снизился в цене на 3,57%, закрывшись по $61,6 на вечерней сессии. Объем торгов — 519 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 4,1% и торгуется на уровне $59,1.

Акции базового актива за вторник упали на 5,53%, до $57,18. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $8,9 млрд. Сегодня на премаркете акции прибавляют 0,8% — $57,6.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT вчера открылись с гэпом вниз более чем на 2,5%. Попытка восстановить часть потерь была непродолжительной, после чего снижение продолжилось. К концу торгов удалось стабилизироваться и перейти к боковой динамике.

• В понедельник биткойну удалось удержаться выше $105 тыс. (~$60 по IBIT). Вчерашняя коррекция была более глубокой: биткойн торговался около $99 тыс. (~$56,7 по IBIT) и закрыл день вблизи круглых $100 тыс.

• Акции пробили нижнюю границу локального восходящего канала около $103 тыс. (~$59 по IBIT) и 200-дневную скользящую среднюю, но пока продолжают торговаться в границах долгосрочного аптренда.

• Покупатели активизировались около упомянутой поддержки у $99 тыс. (~$56,7 по IBIT). Данные уровни выглядели привлекательно для покупки биткойна в среднесрочной перспективе.

В понедельник на Мосбирже физлица наращивали длинные позиции (+33,5 тыс. контрактов). С учетом более глубокой просадки вполне вероятно, что сегодня объем лонгов вырастет еще сильнее.

• На недельном графике техническая картина выглядит менее позитивно. Биткойн падал до важной зоны поддержки, сформированной в начале лета. При ее пробое будут прослеживаться технические перспективы снижения вплоть до $76 тыс., к минимумам 2025 г.

• В криптовалютных ETF наблюдаются оттоки капитала пятую сессию подряд, что подчеркивает негативные ожидания инвесторов. Смена настроений на рынке имеет некоторые фундаментальны основания, однако значительную роль здесь играет эмоциональная составляющая.

• Биткойн закрыл октябрь в минусе почти на 4%. В то же время возможность для улучшения фундаментальной картины прослеживается до сих пор. Несмотря на сильную амплитуду, вчерашнее снижение не было спровоцировано конкретным негативным событием. То есть в традиционно сильном IV квартале все еще сохраняется пространство для роста биткойна.

Уровни сопротивления: 59,9 / 64,8 / 66,76 Уровни поддержки: 56,63 / 53,03 / 50,5

Состояние рынка и внешний фон

S&P 500 во вторник упал на 1,17%. Сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,2%. Биткойн вчера потерял 4,78%, а сегодня растет на 0,1%. Золото вчера снизилось на 1,3%, сегодня фьючерс на металл прибавляет 1%.

• Индекс «Страха и жадности» — 20 (страх).

• Суммарный отток из BTC ETF за 4 ноября — $578 млн (выше среднего).

Ключевые события

Торговые войны:

• Китай приостановил на один год действие дополнительных 24-процентных пошлин, введенных на американские товары в апреле. Под смягчение также попал ряд сельскохозяйственных товаров, на которые ранее были введены дополнительные пошлины в размере 15%. Тем не менее в силе остаются 10-процентные пошлины, которые Китай ввел в апреле текущего года.

• Сегодня Верховный суд США рассмотрит вопрос законности пошлин Дональда Трампа. Ранее суды низшей инстанции постановили, что президент США превысил полномочия и действовал за рамками Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Шатдаун:

• Шатдаун продолжается, устанавливая рекорд по продолжительности. Усиливаются опасения относительно возможных последствий приостановки работы правительства США.

• Reuters отмечает, что фьючерсы на SOFR* указывают на дальнейший рост ставки. Дополнительный выпуск казначейских векселей и сезонный фактор привели к оттоку ликвидности из банковской системы США, что является причиной увеличения стоимости фондирования.

Secured overnight financing rate (SOFR) — это ставка, отражающая стоимость заимствования овернайт, обеспеченного казначейскими ценными бумагами США, на рынке репо. Ставка рассчитывается на основе фактических сделок, то есть близка к безрисковой. Удорожание стоимости фондирования является одной из причин сокращения позиций в рисковых инструментах.

Рыночные настроения:

• На Polymarket снижается вероятность того, что биткойн упадет ниже $95 тыс. В момент просадки криптовалюты ниже $100 тыс. вероятность превышала 60%. На данный момент оценка приближается к 40%.

• Аналитики CryptoQuant предупреждают, что биткойн может снизиться до $72 тыс., если не удержит уровень в $100 тыс. В качестве аргументов отмечаются оттоки из ETF, уменьшение объемов спотовых покупок биткойна, отрицательная премия на Coinbase и низкие показатели собственных индексов CryptoQuant.

• Аналитики Santiment указывают на перепроданность биткойна. Вывод получен на основе расхождения темпов снижения криптовалюты и S&P 500. Отмечается, что в предыдущих подобных случаях происходил отскок биткойна.

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

