Шатдаун в США установил исторический рекорд по длительности

Шатдаун в США побил исторический рекорд по длительности — пауза в работе правительства и госучреждений продолжается уже 36-е сутки, сообщает РБК.

Нынешний шатдаун начался в ночь на 1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 МСК). В ночь на 5 ноября был обновлен прежний рекорд, установленный в 2018 г. во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда правительство не работало в течение 34 полных суток.

В условиях шатдауна продолжают исполнять свои обязанности лишь те, чья работа связана с обеспечением защиты жизни и собственности — например, врачи и военнослужащие. Также сохраняют полномочия президент и конгрессмены. При этом порядка 1,4 млн госслужащих отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо трудятся без зарплаты.

Администрация США объявила о планах сократить 4,1 тыс. сотрудников — в основном из министерств финансов, здравоохранения и социальных служб, образования, жилищного строительства и городского развития.

По данным Oxford Economics, каждая неделя приостановки работы правительства замедляет экономический рост на 0,1–0,2 %. Если шатдаун продлится целый квартал, это может привести к сокращению роста ВВП на 1,2–2,4 %.

В РБК вспомнили и о предыдущих шатдаунах. В топ-5 по длительности вошли:

Приостановка работы правительства при Дональде Трампе: предыдущее рекордное значение — 35 дней шатдауна в 2018 г. и новый рекорд — 36-е сутки на текущий момент. При Билле Клинтоне: 21 день в 1995 г. Ранее в том же году при президенте был еще один шатдаун, продолжавшийся всего 5 дней. При Джимми Картере: 17 дней в 1978 г. При нем было еще три шатдауна в 1977 г. (два по 8 дней и один — 12 дней), а также 11 дней в 1979 г. При Бараке Обаме: 16 дней в 2013 г. При Джеральде Форде: 10 дней в 1976 г.

Также были шатдауны при Джордже Буше и Рональде Рейгане длительностью от 1 до 3 дней.

