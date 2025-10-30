Срочный рынок. ФРС снизила ставки

Рынок США

• В среду индекс S&P 500 закрылся в нулях, NASDAQ вырос на 0,55%. Russell 2000 потерял 0,85%.

3 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Энергетический сектор (+0,74%) лидировал, а сектор недвижимости (-2,73%) отставал.

В среду FOMC, как и ожидалось, снизил целевые процентные ставки. Рынок начал разворачиваться и падать. Комментарии председателя ФРС Пауэлла заставили трейдеров перейти в режим продаж.

Еще до оглашения ставки NVIDIA преодолела отметку в $5 трлн. Глава компании Дженсен Хуанг заявил на конференции GPT Tech, что ожидает портфеля заказов на $500 млрд до конца года.

Индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ достигли исторических максимумов, прежде чем откатиться. Пауэлл заявил, что дальнейшее снижение ставок маловероятно. 10-летние казначейские облигации распродавались, ставки превысили 4% из-за неясности дальнейшего пути в соответствии с графиком ставок. Мнения разделились: член ФРС Стивен Миран, недавно выбранный Трампом, хотел большего сокращения, а глава ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмидт голосовал против снижения.

День завершился отчетами крупных технологических компаний — реакция рынка на их показатели в этом сезоне оказалась более специфичной. Например, Microsoft превзошла все ожидания — акции распродаются с рекордных максимумов.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже снижаются.

Американские индексы на премаркете падают.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,5%.

Евростат опубликовал первичные данные о темпах роста ВВП еврозоны в III квартале. Данные лучше ожиданий, в годовом выражении темпы роста составили 1,3%, в квартальном — 0,2%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял 0,24%

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,04%.

Банк Японии ожидаемо оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,50%. Глава регулятора в комментариях указал, что банк продолжит повышать ставку, если экономические показатели будут меняться в соответствии с прогнозами.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) приостановило падение. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $3984 за унцию, -0,4%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $63,5 за баррель, -1,1%.

Рост цен нефти продолжился в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали снижение на 6,858 млн баррелей (ожидалось -0,9 млн баррелей).

Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе. Запасы нефти сократились на 4,02 млн баррелей, запасы бензина — на 6,35 млн баррелей.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже прибавляет 0,2%.

Сегодня ждем публикацию еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус +71 bcf, усредненная оценка опрошенных аналитиков +73 bcf. Ожидания рынка чуть выше консенсуса, что может привести к продолжению снижения цены. Нейтральный отчет или лучше ожиданий может привести к отскоку и первой попытке разворота наверх.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 2,5%.

Биткойн торгуется в район $108 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 3,1%.

Эфириум торгуется на уровне $3837.

ФРС снижает ставки

Федеральная резервная система в среду снизила ключевую ставку по займам на 25 базисных пунктов, доведя ставку по федеральным фондам до 3,75–4%. Соответствует ожиданиям рынка.

Это второе снижение бенчмарка, объявленное ФРС в 2025 г., после аналогичного снижения на 25 базисных пунктов в сентябре. Вот основные тезисы с пресс-конференции главы ФРС:

• Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в декабре отнюдь не гарантировано.

• Прогноз ВВП на 2025 г. снижен до 1,6% с 2,4%.

• Базовая инфляция расходов на личное потребление (PCE) составляет 2,8%. Пауэлл заявил, что без учета тарифов она ближе к 2,3–2,4%.

• Снижение конъюнктуры на рынке труда: рост рабочих мест замедлился, а риски снижения занятости возросли.

• ФРС заморозит отток средств с баланса 1 декабря, реинвестировав средства от продажи ипотечных ценных бумаг в казначейские облигации.

• Приостановка работы правительства может помешать принятию решения в декабре: «Когда едешь в тумане, сбавляешь скорость».

• Как обычно, Пауэлл подтвердил абсолютную приверженность целевому показателю инфляции ФРС в 2%.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

