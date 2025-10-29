Биткойн корректируется перед заседанием ФРС

Крипторынок демонстрирует относительную устойчивость при попытках снижения. На внешнем контуре и в монетарной политике США прослеживаются позитивные события, которые могут сгладить неопределенность. Но все ли так однозначно?

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

Во вторник фьючерс на акции IBIT упал в цене на 0,19%, закрывшись по $66,6 на вечерней сессии. Объем торгов — 548 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 1,58% и торгуется на уровне $65,6.

Акции базового актива за вторник упали на 1,21%, до $64,49. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $3 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 0,3% — $64,2.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT вчера открылись с небольшим гэпом вверх и пытались развить восходящее движение со старта торгов. Попытка роста сначала переросла в амплитудный боковик, а к концу дня трансформировалась в ощутимое падение.

• Два дня подряд биткойн закрывался с длинными верхними тенями. Настораживает неуверенная динамика по мере приближения к $116 тыс. ($65,5 по IBIT), вызванная активизацией продавцов.

• Покупателям пока удается удерживать $112 тыс. ($63,5 по IBIT), однако об увеличении позиции вблизи данных отметок говорить не стоит. Покупки интересны ниже $107 тыс. ($61 по IBIT).

• Притоки капитала по криптовалютным ETF увеличиваются, хотя динамика пока неоднозначна. Покупатели получают позитивные сигналы с внешнего контура, но о прекращении шатдауна говорить рано.

• На недельном графике сохраняется нейтрально-позитивная картина. После двух недель снижения и формирования локального нисходящего тренда наблюдаем восстановление части накопленных потерь.

• Биткойн близок к закрытию в минусе сезонно самого сильного месяца (в англоязычном сообществе его называют «Uptober»). Тем не менее конец октября насыщен важными событиями, которые могут изменить ситуацию или стать катализатором роста в следующем месяце.

Уровни сопротивления: 66,76 / 68,53 / 72 Уровни поддержки: 61 / 59,83 / 56,63

Состояние рынка и внешний фон

S&P 500 во вторник вырос на 0,23%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,2%. Биткойн вчера потерял 1,1%, а сегодня растет на 0,2%. Золото вчера упало на 0,75%, сегодня фьючерс на металл растет на 1,7%.

• Индекс «Страха и жадности» — 39 (страх).

• Суммарный приток в BTC ETF за 28 октября — $202 млн (средний).

Ключевые события

В России:

В ЦБ призвали законодательно отрегулировать сферу криптообменников. Банк России видит своей задачей создание регулирования и обеление этой сферы для искоренения отмывочных операцией, отметил первый зампред ЦБ.

В США:

• Сегодня состоится заседание ФРС (21:00 МСК). Рынок закладывает снижение ставок на 25 б.п. с вероятностью 99,9%. Внимание инвесторов будет приковано к сигналу, который даст регулятор.

• Первые спотовые ETF на Solana (SOL), Hedera (HBAR) и Litecoin (LTC) начали торговаться на NYSE и NASDAQ.

Торговые войны:

• Завтра ожидается встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее. Президент США формирует позитивные рыночные ожидания, заявляя о возможном снижении пошлин и открытости к дальнейшему сотрудничеству.

В пакет договоренностей могут войти: сделка по закупке американской сои, детали по передаче TikTok, условия портовых сборов и фрахта.

• Сенат США принял законопроект о прекращении действия пошлин против Бразилии. Сейчас документ направлен в Палату представителей, где он может быть заблокирован республиканцами. Ожидается, что меры по отмене тарифов в отношении Канады и других стран мира будут вынесены на голосование на этой неделе.

• Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Южной Кореей достигнуто.

Прочие новости:

• Крупный держатель биткойна, подозреваемый в инсайдерской торговле, закрыл очередной шорт по BTC.

• Индийский суд признал криптовалюту законным имуществом. Следовательно, криптовалютой можно распоряжаться, владеть и направлять в доверительное управление. За признанием прав следует необходимость сохранения правопорядка, а значит, регуляции отрасли.

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

