Биткойн корректируется перед заседанием ФРС

Крипторынок демонстрирует относительную устойчивость при попытках снижения. На внешнем контуре и в монетарной политике США прослеживаются позитивные события, которые могут сгладить неопределенность. Но все ли так однозначно?
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Во вторник фьючерс на акции IBIT упал в цене на 0,19%, закрывшись по $66,6 на вечерней сессии. Объем торгов — 548 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 1,58% и торгуется на уровне $65,6.
Акции базового актива за вторник упали на 1,21%, до $64,49. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $3 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 0,3% — $64,2.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT вчера открылись с небольшим гэпом вверх и пытались развить восходящее движение со старта торгов. Попытка роста сначала переросла в амплитудный боковик, а к концу дня трансформировалась в ощутимое падение.
• Два дня подряд биткойн закрывался с длинными верхними тенями. Настораживает неуверенная динамика по мере приближения к $116 тыс. ($65,5 по IBIT), вызванная активизацией продавцов.
• Покупателям пока удается удерживать $112 тыс. ($63,5 по IBIT), однако об увеличении позиции вблизи данных отметок говорить не стоит. Покупки интересны ниже $107 тыс. ($61 по IBIT).
• Притоки капитала по криптовалютным ETF увеличиваются, хотя динамика пока неоднозначна. Покупатели получают позитивные сигналы с внешнего контура, но о прекращении шатдауна говорить рано.
• На недельном графике сохраняется нейтрально-позитивная картина. После двух недель снижения и формирования локального нисходящего тренда наблюдаем восстановление части накопленных потерь.
• Биткойн близок к закрытию в минусе сезонно самого сильного месяца (в англоязычном сообществе его называют «Uptober»). Тем не менее конец октября насыщен важными событиями, которые могут изменить ситуацию или стать катализатором роста в следующем месяце.
Уровни сопротивления: 66,76 / 68,53 / 72 Уровни поддержки: 61 / 59,83 / 56,63
S&P 500 во вторник вырос на 0,23%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,2%. Биткойн вчера потерял 1,1%, а сегодня растет на 0,2%. Золото вчера упало на 0,75%, сегодня фьючерс на металл растет на 1,7%.
• Индекс «Страха и жадности» — 39 (страх).
• Суммарный приток в BTC ETF за 28 октября — $202 млн (средний).
В России:
В ЦБ призвали законодательно отрегулировать сферу криптообменников. Банк России видит своей задачей создание регулирования и обеление этой сферы для искоренения отмывочных операцией, отметил первый зампред ЦБ.
В США:
• Сегодня состоится заседание ФРС (21:00 МСК). Рынок закладывает снижение ставок на 25 б.п. с вероятностью 99,9%. Внимание инвесторов будет приковано к сигналу, который даст регулятор.
• Первые спотовые ETF на Solana (SOL), Hedera (HBAR) и Litecoin (LTC) начали торговаться на NYSE и NASDAQ.
Торговые войны:
• Завтра ожидается встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее. Президент США формирует позитивные рыночные ожидания, заявляя о возможном снижении пошлин и открытости к дальнейшему сотрудничеству.
В пакет договоренностей могут войти: сделка по закупке американской сои, детали по передаче TikTok, условия портовых сборов и фрахта.
• Сенат США принял законопроект о прекращении действия пошлин против Бразилии. Сейчас документ направлен в Палату представителей, где он может быть заблокирован республиканцами. Ожидается, что меры по отмене тарифов в отношении Канады и других стран мира будут вынесены на голосование на этой неделе.
• Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Южной Кореей достигнуто.
Прочие новости:
• Крупный держатель биткойна, подозреваемый в инсайдерской торговле, закрыл очередной шорт по BTC.
• Индийский суд признал криптовалюту законным имуществом. Следовательно, криптовалютой можно распоряжаться, владеть и направлять в доверительное управление. За признанием прав следует необходимость сохранения правопорядка, а значит, регуляции отрасли.
Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽Инвестировать
Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.
Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).
Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.
Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².
Об инструменте
• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.
• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.
• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.
• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.
• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций
¹ Exchange Traded Fund (ETF) — иностранный биржевой инвестиционный фонд. ² Contracts for difference (CFD) — расчетный внебиржевой форвардный договор. Базовым активом могут выступать драгоценные металлы, индексы, иностранные ценные бумаги (включая акции Coinbase и MicroStrategy), ETF и другие финансовые инструменты. Стоимость CFD меняется вслед за ценой на базовый актив. Деятельность форекс-дилера осуществляет ООО «БКС-Форекс» (ОГРН 1157746674920, адрес: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр. 1, эт. 5. Лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-14117-020000 от 18.11.2021, выдана Банком России). ООО «БКС-Форекс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых сделок (операций), либо инвестирования посредством договоров форекс-дилера и (или) в финансовые инструменты. Клиент несет расходы на оплату услуг форекс-дилера в порядке, который установлен рамочным договором ООО «БКС-Форекс», тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС-Форекс», размещенными на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/documents/ Информация, предоставляемая инвестору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями стандартов саморегулируемых организаций, доступна на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/disclosure/. Доходность не гарантирована государством, ООО «БКС-Форекс» и иными лицами.