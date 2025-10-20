Прогноз по цене акций ИКС 5. Первый импульс роста готов

Акции X5 в прошлую пятницу выросли на 0,8%. Цена на закрытии составила 2661 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 4,18 млрд руб.

Краткосрочная картина

• На прошлой неделе начался разворот. В понедельник сформировался локальный максимум 2724. Первый импульс роста на дневном графике сформировался.

• Ждем окончания коррекции к первому импульсу для оценки дальнейших целей. Пока нет слома поддержки 2346, сценарий на стороне восходящего тренда.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 27 п. На 4-часовом графике бумаги ниже 200- и 50-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 2724 и 2346.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,51%, с утра в плюсе на 0,4%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в пятницу выросла на 0,38%, с утра в минусе на 0,8%.

Уровни сопротивления: 2724 / 2897 / 3130 Уровни поддержки: 2346 / 2307,5 / 1845,5

Долгосрочная картина

• На недельном графике выполнены первые цели падения 2580–2524. Минимум установлен на отметке 2346, не достигнув второй цели 2323.

• Разворотным сигналом стал пробой сопротивления 2649,5. Ждем проторговки для оценки целей на недельном графике.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• ИКС 5 — крупнейший по выручке российский ритейлер. Владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

• Среди стратегических целей предприятия — к 2026 г. занять 9% доли рынка готовой еды в ритейле и сегменте общественного питания на территории РФ.

Дивиденды

• Выплата дивидендов за 2024 г. на акцию составила 648 руб. (дивдоходность 19,2%).

• До конца года ждем выплаты промежуточных дивидендов с высокой доходностью: наш прогноз 300 руб. на акцию, что предполагает дивдоходность около 12,5% к цене 15 октября.

Показатели компании

• Операционные результаты за III квартал 2025 г. Выручка сегментов:

- торговой сети «Пятерочка» — 913,78 млрд руб. (+15,6%) - сети «Перекресток» — 122,6 млрд руб. (+7,5%) - сети «Чижик» — 103,8 млрд руб. (+65,3%) - цифровых направлений бизнеса — 64,9 млрд руб. (+43,6%).

Сопоставимые продажи увеличились на 10,6%, трафик — на 7,3%, средний чек — на 9,9%. Открыто 710 новых магазинов (с учетом закрытий).

• Взгляд БКС: неплохой результат, но несколько ниже нашего прогноза. Нейтрально. Сопоставимые продажи росли преимущественно на фоне увеличения среднего чека (+10%), сказалось и повышение трафика в магазинах (+7,3%). У нас «Позитивный» взгляд на акции ИКС 5 на год, целевая цена на горизонте 12 месяцев — 4100 руб. Она рассчитана по методу дисконтированных денежных потоков. Целевой уровень P/E составляет 8,6х по сравнению с историческим средним 11х.

• Рынок негативно воспринял корректировку прогнозов Х5, однако считаем его реакцию избыточной. Текущая оценка, на наш взгляд, выглядит привлекательно: у компании хорошие перспективы роста, бизнес остается прибыльным, долговая нагрузка низкая.

Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах

БКС Мир инвестиций