Прогноз по цене акций Юнипро. В лидерах падения

Акции Юнипро во вторник снизились на 6,08% и достигли 1,437 руб. Объем торгов был высоким — 1,6 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,1% относительно закрытия вторника.

Краткосрочная картина

• Бумаги в лидерах снижения на фондовом рынке. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 2,93% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 4,1% относительно понедельника.

• После очередной попытки отскока от трехлетних минимумов наблюдаем, что бумаги вновь опускались ниже 1,36 руб. Активизация продавцов происходила дважды: в первый час утренних торгов и в последний час основной сессии. В обоих случаях динамика котировок отражает поступление негативных вводных из внешней политики.

• Внутридневной отскок бумаг вызван приближением к зоне интереса покупателей 1,35–1,37 руб. Закрытие произошло выше 1,43 руб., что подразумевает восстановление более половины накопленных дневных потерь. Кроме того, котировки вернулись под нисходящий тренд от февраля 2025 г. Несмотря на длинную нижнюю тень свечи, говорить о бычьем техническом сигнале затруднительно.

• Активность участников торгов выросла в три раза относительно понедельника. Всплеск активности продавцов зависел от внешних причин. Поскольку геополитика сейчас выступает ключевым драйвеом краткосрочной динамики, чувствительность инвесторов к любому ухудшению на внешнем контуре приводит к активизации продаж.

• На данный момент наблюдаем лишь снятие части эйфории. Пространство для дальнейшего снижения остается, как и возможность обострения геополитического фона. В то же время не стоит исключать, что достоверность поступающей информации из зарубежных СМИ может быть неоднозначна. В любом случае дальнейшая динамика котировок будет определяться развитием дипломатических отношений, при появлении позитивных новостей произойдет очередная смена направления движения.

• RSI в нейтральной зоне. Котировки торгуются ниже EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 в символическом плюсе. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра нефть Brent растет на 1,6% и достигает $62,3.

Уровни сопротивления: 1,57 / 1,6 / 1,63 Уровни поддержки: 1,37 / 1,3 / 1,26

Долгосрочная картина

• Акции Юнипро крайне позитивно отреагировали на потенциальную геополитическую оттепель в начале 2025 г. Котировки обновили трехлетний максимум от начала 2022 г. После формирования локального максимума началась коррекция, дно которой было найдено тенью бычьего пинбара вблизи 1,52 руб.

• От разворотной свечи в начале апреля 2025 г. удалось восстановить часть потерь, но восходящее движение продолжалось менее трех недель. В дальнейшем акции перешли к устойчивому снижению, несмотря на технические преграды падению.

• Улучшение внешнеполитического фона в начале августа 2025 г. позволило котировкам ненадолго вернуться выше 200-дневной скользящей средней. На данный момент бумаги потеряли все достижения августа и торгуются около трехлетних минимумов.

• Иностранная юрисдикция высшего менеджмента и значительное увеличение капитальных затрат продолжают оказывать давление на котировки. В то же время индексация цен на газ и ожидаемая индексация тарифов на мощность позволяют рассчитывать на позитивную динамику финансовых показателей во II полугодии 2025 г.

• Взгляд аналитиков БКС на бумагу «Позитивный», целевая цена на горизонте года составляет 2,3 руб.

БКС Мир инвестиций