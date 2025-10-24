Прогноз по цене акций Т-Технологий. Выкупили просадку

В четверг акции Т-Технологий снизились на 0,2%. Цена на момент закрытия — 2954 руб. Объем торгов средний — 6 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в плюсе на 0,2%.

Краткосрочная картина

• В четверг акции Т-Технологий слегка потеряли в цене при умеренной торговой активности. Большинство российских бумаг закрыло день в красной зоне. Индекс МосБиржи упал на 3,1% по итогам основной сессии, а учитывающий вечерку — снизился на 1,17%.

• Акции Т-Технологий вчера открылись с 2-процентным гэпом вниз, но сразу же перешли к планомерному росту. К концу дня удалось отыграть почти все понесенные ранее потери.

• По итогам дня образовалась белая свеча со средней амплитудой. Закрылись вблизи максимальных значений, что позитивно в условиях сохраняющейся неопределенности.

• Среди бумаг банковского сектора вчера неплохо себя показали Сбер и ВТБ. Краткосрочно видна сила покупателей, но с учетом постоянной неопределенности ситуация может быстро измениться.

• Одну из ключевых ролей в динамике наших акций продолжает играть геополитика. Под конец вечерней сессии Владимир Путин заявил, что Трамп скорее говорил о переносе встречи, а не об ее отмене. Вечером это подтвердили в Белом доме, сообщив, что «встреча Дональда Трампа с президентом РФ не исключена».

• Сегодня к геополитике добавится заседание ЦБ. Консенсус относительно решения по ключевой ставке разделился практически поровну.

• В районе 2881–2900 руб. активны покупатели, здесь ближайшая поддержка. Однако, если ставку не понизят, уровень навряд ли удержат. В таком случае более вероятен спуск к 2800 руб.

• При позитивном раскладе наверняка уйдем выше 3000 руб. к сопротивлению на 3063 руб. Оно является промежуточным, поэтому в более отдаленной перспективе видится продолжение роста к 3182 руб.

Внешний фон

S&P 500 в четверг вырос на 0,58%. Фьючерс на индекс с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже вчера прибавил 3,8%, с утра на мировых площадках нефть в минусе на 0,3%, торгуется по $65,2 за баррель.

Уровни сопротивления: 3063,2 / 3182 / 3450

Уровни поддержки: 2881 / 2675,4 / 2430,6

Долгосрочная картина

• Долгосрочная динамика бумаг задается пологим восходящим трендом от марта 2020 г. От исторических максимумов котировки снизились на 65%.

• Ближайшая среднесрочная цель — слом нисходящего тренда от сентября 2023 г., который проходит около 3620 руб.

• На прошлой неделе на недельном графике появился сигнал к росту, на текущей неделе он не подтвердился. Внимательно следим за окончанием недели: при закрытии ниже 2875 руб. пойдем на обновление локальных минимумов.

• Взгляд аналитиков БКС на акции Т-Технологий — «Позитивный». Цель на 12 месяцев — 4400 руб.

