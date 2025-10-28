Прогноз по цене акций Совкомбанка. Вернулись к поддержке около 11,8

Акции Совкомбанка в понедельник упали на 1,82% и достигли 11,87 руб. Объем торгов был средним — 846 млн руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 2,3% относительно закрытия понедельника.

Краткосрочная картина

• Бумаги вновь торгуются вблизи исторического минимума. Акции Индекса МосБиржи вчера торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 2,64% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 3,49% относительно пятницы.

• Сильный отскок котировок после разговора президентов США и России в середине октября сменился не менее интенсивным нисходящим движением. Бумагам удалось прибавить более 12% в течение трех сессий, однако к текущему моменту весь результат уже утрачен. В пике акции достигали 13,3 руб., сейчас они торгуются ниже 12 руб.

• Переход к снижению в третьей декаде октября был вызван фундаментальными факторами, но наблюдаемая динамика помогла очертить зону интереса продавцов 13,3–13,5 руб. Сейчас внимание инвесторов приковано к зоне поддержки 11,66–11,8 руб., вблизи которой бумаги торгуются с начала октября. Фактически за две недели был восстановлен статус-кво с сохранением технических границ.

• Объем торгов относительно стабилен и удерживается чуть ниже 1 млрд руб. За периодом повышенной активности покупателей двухнедельной давности последовал сопоставимый всплеск активности продавцов, что подтверждает снятие позитивных рыночных ожиданий. Без улучшения фундаментальной картины растет риск пробоя ближайшей зоны поддержки и движения к 11 руб.

• Геополитическая картина не демонстрирует признаков улучшения, стороны заявляют о твердости своих позиций. Кроме того, осторожность Банка России в смягчении ставки получила дополнительные подтверждения после публикации основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В проинфляционном сценарии регулятор допускает диапазон ключевой ставки 16–18%.

• RSI говорит о близости к перепроданности. Котировки вновь торгуются ниже EMA 200 на всех таймфреймах.

Внешний фон

В понедельник S&P 500 в плюсе на 1,23%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent падают на 0,1% и достигают $65,6 за баррель.

Уровни сопротивления: 13,5 / 14,8 / 15,5 Уровни поддержки 11,8 / 11 / 10

Долгосрочная картина

• Первичное размещение бумаг произошло в декабре 2023 г. по цене 11,5 руб. за акцию, но уже в течение полугода котировки выросли на 75%, до 20,5 руб.

• От исторического максимума началась коррекция, которая продолжалась оставшуюся часть 2024 г. В ходе снижения котировки вернулись на уровень IPO, от которого успешно развернулись.

• В марте 2025 г. акции вышли из восходящего канала после неудачного тестирования 19 руб. После пяти месяцев бокового движения произошло ухудшение фундаментальных факторов, что привело к снижению бумаг до исторических минимумов.

• В августе 2025 г. пробита сверху вниз 200-дневная скользящая средняя. На текущий момент она выступает важным ориентиром роста в среднесрочной перспективе.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 17 руб. Взгляд на бумагу — «Нейтральный».

