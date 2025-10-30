Прогноз по цене акций СПБ Биржи. Вернемся к поддержке 205?

Акции СПБ Биржи в среду снизились на 1,52%, достигнув 220,2 руб. Объем торгов был средним — 1,9 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,5%.

Краткосрочная картина

• Бумаги корректируются после попытки отскока. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 1,13% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 0,42% относительно вторника.

• Чувствительность бумаг к фактору геополитики позволила прибавить более 30% после телефонного разговора лидеров США и России в середине октября. Позитивные ожидания исчезли уже на следующей неделе, что привело к отвесному падению котировок и потере достигнутого результата. В начале текущей недели акции очертили локальный минимум в районе 205 руб. и перешли к попытке восстановления накопленных потерь.

• В ходе роста на фоне геополитической эйфории сформирован локальный максимум около 263 руб. В ходе снижения устойчивость проявляла 200-дневная скользящая, которая была пробита после трех дней тестирования. Как отметили выше, опора для разворота акции на текущей неделе была найдена около 205 руб. Поддержка может быть протестирована уже в ближайшее время, если на внешнем контуре не появятся поводы для улучшения рыночных настроений.

• Объемы торгов стабилизируются после всплеска спекулятивного интереса к бумагам. Дневные обороты достигали 6–7 млрд руб. в ходе ралли. На данный момент активность сократилась более чем в 3 раза. С учетом предыдущих кейсов отметим, что активность может упасть ниже 1 млрд руб. при сохранении повышенной неопределенности на внешнем контуре. Тогда ориентиром для снижения будет поддержка около 189 руб.

• Риск перехода рынка к снижению сохраняется из-за отсутствия выраженных драйверов для роста. Рост цен замедлился до 0,16% за прошедшую неделю, уровень безработицы в сентябре вырос до 2,2%, рост ВВП в III квартале замедлился до 0,6%. Все данные в целом говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки, но в сдержанном темпе.

• На внешнем контуре существенных изменений не произошло. Для акций СПБ Биржи фактор геополитики более существенен, чем продолжение цикла смягчения ДКП.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются ниже EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

В среду S&P 500 остался в нуле. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,3%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent снижаются на 0,4% и достигают $64,6 за баррель.

Уровни сопротивления: 225 / 236 / 263 Уровни поддержки: 205 / 201 / 189

Долгосрочная картина

• Акции торгуются ниже цены IPO — $11,5, или 834,9 руб., в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на 19 октября 2021 г. От максимальной цены в день IPO к текущему моменту котировки потеряли около 70%.

• С момента листинга и до августа 2022 г. бумаги быстро снижались, достигнув 80,8 руб. за акцию. Решающую роль в снижении сыграли ограничения на торговлю иностранными акциями. После неудачной попытки восстановления новый исторический минимум в 63,8 руб. был взят в ноябре 2023 г.

• В феврале 2025 г. импульсно, снизу вверх, был пробит восходящий канал, формировавшийся более года. Катализатором роста стал спекулятивный спрос на фоне потенциальной геополитической оттепели. Эффект нивелировался к концу июля, что привело к возврату котировок ниже 200 руб.

• В августе 2025 г. вновь появились признаки улучшения отношений РФ на международной арене, что позволило вернуться к 300 руб. Охлаждение дипломатических отношений привело к повторению паттерна начала года и возврату ниже 200 руб.

• Период октябрьской эйфории стал самым краткосрочным и наименее амплитудным. На данный акции уже потеряли большую часть достижений месяца и торгуются вблизи уровней конца сентября.

БКС Мир инвестиций