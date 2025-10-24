Прогноз по цене акций Сбербанка. Проявили устойчивость

Акции Сбербанка в четверг прибавили в цене 0,61%, цена закрытия — 291,8 руб. Объем торгов средний — 11,3 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в плюсе на 0,3% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Вчера бумаги Сбера слегка прибавили в цене в условиях умеренной торговой активности. Динамика большинства российских акций была нисходящей. Индекс МосБиржи снизился на 3,1% за основную сессию и финишировал в минусе на 1,17% в сравнении с вечеркой среды.

• Акции Сбербанка вчера открылись с гэпом вниз более 1%, но затем, после непродолжительной консолидации на утренней сессии, сумели вернуться к восходящей динамике. К концу дня бумаги отыграли все предыдущие потери и вышли в плюс.

• По итогам дня образовалась обнадеживающая белая свеча, которая закрылась вблизи своих максимумов. Несмотря на внешний негатив, бумаги оказались устойчивыми.

• Одну из ключевых ролей в динамике наших акций продолжает играть геополитика. Под конец вечерней сессии Владимир Путин заявил, что Трамп говорил скорее о переносе встречи, а не об отмене. Вечером это подтвердили в Белом доме, сообщив, что «встреча Дональда Трампа с президентом РФ не исключена».

• Сегодня рынок будет следить за итогами заседания ЦБ. Консенсус не определен. Мнения аналитиков относительно снижения или сохранения ставки разделились практически поровну.

• Новая поддержка установлена в районе вчерашних минимумов на 285,2 руб. При сохранении геополитической неопределенности просматривается снижение к 279–280 руб. и даже обновление минимумов с уходом на 275 руб.

• При сокращении ставки рынок может немного взбодриться и вернуться в район 299,8 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,58%. С утра фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,2%. Индексы АТР с утра торгуются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в четверг вырос на 3,8%, на мировых площадках нефть с утра в минусе на 0,3% и находится на отметке $65,2.

Уровни сопротивления: 295,5 / 299,8 / 305,9 Уровни поддержки: 285,2 / 279,4 / 275,8

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 25% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• На недельном графике на прошлой неделе образовался сигнал роста, однако динамика текущей недели его не подтверждает. Высоки риски образования обратного разворотного паттерна.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.

Видеотеханализ

