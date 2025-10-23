ПрофитОткрыть счет
Прогноз по цене акций НОВАТЭКа. Следим за пробоем поддержки 1021,4

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции НОВАТЭКа на прошлой торговой сессии упали на 2,87%. Цена на закрытии составила 1084,4 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,55 млрд руб.

Краткосрочная картина

• После реализации отскока появилась новая реакция продавцов. Локальный минимум на отметке 1052.

• Если в ближайшие дни продавцы смогут пробить поддержку 1021,4, то более оптимально увидеть слом минимума 1002,4. Цели падения недельного графика указаны в долгосрочной картине.

• Кривая RSI дневного графика на отметке 42 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1174,2 и 1021,4.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду упал на 0,54%, с утра в плюсе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в среду выросла на 2,07%, с утра в плюсе на 3,4%.

Уровни сопротивления: 1174,2 / 1184 / 1253 Уровни поддержки: 1021,4 / 1002,4 / 966,6

Долгосрочная картина

• На этой неделе следим за попыткой пробоя поддержки 1021,4. В этом сценарии дорога откроется в зону 918–902. Пока нет пробоя сопротивления 1174,2, контроль на стороне продавцов.

• Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочном плане нужно следить за значением недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.

• Сейчас у нас «Позитивный» взгляд на акции НОВАТЭКа. Мультипликатор P/E от ожидаемой прибыли на 2025 г. равен 9,9х в сравнении с историческим средним 10,1х.

• Реестр на выплату дивидендов закрылся 6 октября 2025 г. Размер дивиденда на одну акцию составил 35,5. руб. Дивидендная доходность: 3,2%.

• Мы полагаем, что вклад «Арктик СПГ – 2» в размер дивидендов НОВАТЭКа за 2026 г. может составить до 20 руб. на акцию, а общая выплата за 2026 г. должна достичь 82 руб. НОВАТЭК продолжает работу над проектами «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ», но инвестиционные решения по ним пока не приняты.

