Прогноз по цене акций НЛМК. На трехлетних минимумах

Акции НЛМК в понедельник, 27 октября, упали на 2,2% и завершили день на отметке 95,04 руб. Объем торгов составил 0,64 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки прибавляют 0,7% и держатся вблизи 95,7 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги НЛМК в пятницу продолжили снижение, начавшееся в начале недели. Монетарный фактор не смог оказать поддержку: хотя Банк России и снизил ставку до 16,5%, был увеличен прогноз по ее диапазону на 2026 г. В итоге акции сталевара завершили рабочую пятидневку вблизи дна 2025 г. В понедельник минимумы текущего года были обновлены — котировки достигли самых низких отметок за последние три года.

• На утренней сессии акции в умеренном плюсе. RSI на дневном графике чуть выше зоны перекупленности и пространство для снижения еще есть. На 4-часовом таймфрейме уже ниже 30 п., и есть шансы на отскок или, по крайней мере, консолидацию. При развороте надо возвращаться выше недавних минимумов 2025 г. на 96,5 руб. Далее ориентир восстановления сместится к круглым 100 руб. — зоне консолидации первой половины октября и 200-часовой скользящей средней. Уверенный пробой может быстро привести котировки к следующей цели — летнему дну на 103,7 руб.

• При продолжении нисходящей динамики следующая опора может быть найдена в районе диагональной поддержки по минимальным значениям апреля – июля на 87,2 руб. Ее пробой откроет дорогу к уровню 75 руб. и далее к дну 2022 г. на 70,4 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил понедельник в плюсе на 1,23%, с утра фьючерс консолидируется. Индексы АТР торгуются без единой и выраженной динамики: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng теряют по 0,4% и 0,1% соответственно, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%. Нефть Brent с утра опустилась на 0,2%, до $65,5 за баррель.

Уровни сопротивления: 96,5 / 100 / 103,7 Уровни поддержки: 87,2 / 75 / 70,4

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов: на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — доминирование стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным. Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

