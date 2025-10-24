Прогноз по цене акций Мосэнерго. Вновь ниже 2 рублей

Акции Мосэнерго в четверг упали на 2,66% и достигли 1,978 руб. Объем торгов был ниже среднего — 29,4 млн руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,6% относительно закрытия четверга.

Краткосрочная картина

• Котировки перешли к снижению после роста против рынка в среду. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 3,1% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 1,17% относительно среды.

• Бумаги выглядят сильнее рынка на фоне резкой смены настроений инвесторов. Техническая перепроданность совпала с краткосрочным улучшением геополитической картины, что привело к отскоку чуть более чем на 11%. Возврата к исходным отметкам после очередного обострения на внешнем контуре не произошло.

• Акции нашли опору около 1,83 руб. и перешли к росту. Приближение к сопротивлению около 2,08 руб. и 50-дневной скользящей привело сначала к стабилизации бумаг, а потом к откату ниже 2 руб. Повышенная волатильность вторника помогла очертить потенциальную поддержку около 1,95 руб., которая может быть протестирована уже сегодня.

• Объемы торгов постепенно сокращаются с начала октября. Активность стабилизируется по мере приближения заседания ЦБ. Рынок рассматривает два основных исхода: снижение ключевой ставки на 1 п.п. или ее сохранение на уровне 17%.

• Геополитика не давала поводов для скорого улучшения рыночных настроений: введен очередной пакет санкций со стороны ЕС, общая риторика США не воодушевляет. Драйвером для улучшения инвестиционного кейса Мосэнерго остается дивидендный потенциал, который пока имеет ограниченное влияние ввиду высокой неопределенности.

• RSI в нейтральной зоне, но на дневном графике прослеживается медвежья дивергенция. Акции торгуются ниже EMA 200 на всех таймфреймах.

Внешний фон

В четверг S&P 500 в плюсе на 0,58%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent снижаются на 0,4% и достигают $65,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 2,08 / 2,18 / 2,3 Уровни поддержки 1,95 / 1,83 / 1,68

Долгосрочная картина

• В феврале 2025 г. котировки вплотную приблизились к уровню дивидендного гэпа от июля 2024 г., но не смогли его закрыть. От локального максимума последовал откат до двухлетних минимумов, к уровню 2 руб. за акцию.

• После двух месяцев торгов в боковом диапазоне 2,106–2,348 бумаги краткосрочно пробили поддержку круглого уровня 2 руб. на фоне невыплаты дивидендов.

• В середине марта 2025 г. бумаги закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. Последовавшие попытки пробить скользящую были безуспешными, что ставит закрепление над динамической границей в разряд первоочередной среднесрочной цели.

• Компания функционирует в секторе с относительно стабильным спросом. В то же время Мосэнерго раскрывает ограниченный объем информации в отчетности, что затрудняет анализ. Несмотря на это, важными факторами являются увеличение тарифов на коммунальные услуги и реализация текущих капиталоемких проектов. Техническая картина умеренно позитивная и в целом соответствует фундаментальным факторам.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 3,4 руб. Взгляд — «Позитивный».

