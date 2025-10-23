Прогноз по цене акций МД Медикал. Внимание на реакцию рынка

Акции «Мать и дитя» в среду выросли на 0,19% и достигли 1238,1руб. Объем торгов был ниже среднего — 92,3 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,7% относительно закрытия среды.

Краткосрочная картина

• Бумаги пытаются сохранить восходящую динамику, несмотря на появление неблагоприятных внешних факторов. Акции Индекса МосБиржи вчера торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк вырос на 0,78% по итогам основной сессии, на вечерних торгах потери составили 1,93% относительно вторника.

• С середины сентября бумаги пытаются вернуться к росту, что идет вразрез с динамикой рынка. Дополнительную волатильность в движение котировок вносят фискальные меры и дивидендная политика. Несмотря на это, акции удерживаются вблизи отметок, характерных для конца августа.

• Следование восходящему тренду от сентября продолжается, несмотря на заметную нисходящую коррекцию прошлой недели. Динамика котировок позволяет очертить ближайшую зону поддержки около 1181–1192 руб., а также зону сопротивления вблизи 1255–1270 руб. Отметим, что акции сохраняют тенденцию к торгам выше 50-дневной скользящей средней.

• Объемы торгов планомерно снижаются после всплеска активности 14 октября. Усиление негатива было связано с законопроектом, в котором предлагается установить для частных медицинских организаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Реакция инвесторов была резкой, однако большая часть потерь была восстановлена в течение нескольких дней.

• Важно отметить, что не менее 25% вчерашнего дневного оборота пришлось на последние часы вечерней сессии. Этому способствовало появление внешнеполитических новостей. Очередная смена риторики США не полностью заложена в цены, так как рынки в России уже были закрыты. Таким образом, на сегодняшних торгах стоит ожидать тестирование ближайших технических поддержек.

• RSI находится в нейтральной зоне на большинстве графиков. Котировки торгуются выше EMA 200 на всех таймфреймах, кроме часового.

Внешний фон

В среду S&P 500 в минусе на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent растут на 2,7% и достигают $64,3 за баррель.

Уровни сопротивления: 1270 / 1290 / 1308 Уровни поддержки 1230 / 1181 / 1129

Долгосрочная картина

• В июне 2024 г., после редомициляции с Кипра, дивидендный гэп привел к падению котировок на 16%. Для его закрытия понадобилось 8 месяцев. На текущий момент акции торгуются на уровне мая 2024 г., достигнутого до перерегистрации компании в Россию.

• Бумаги сохраняют динамику восходящего тренда от сентября 2022 г. Приняв очерченное движение над 200-дневной скользящей средней, котировки вышли на опережающую траекторию роста.

• Компания демонстрирует значительные темпы развития бизнеса, что подкрепляется соответствующими финансовыми результатами. Фокус на долгосрочном росте приводит к повышению затрат и давлению на маржинальность бизнеса при отрицательном чистом долге. Во многом благодаря стабильной бизнес-модели котировки демонстрируют слабую реакцию на рыночные тренды, продолжая восходящее движение.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 1600 руб., взгляд — «Позитивный».

БКС Мир инвестиций