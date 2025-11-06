Прогноз по цене акций МД Медикал. Вновь сильнее рынка

Акции «Мать и дитя» в среду выросли на 1,69% и достигли 1298,5 руб. Объем торгов был выше среднего — 248 млн руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,3% относительно закрытия среды.

Краткосрочная картина

• Бумаги продолжают ралли, которое было начато в конце октября. Акции Индекса МосБиржи торговались разнонаправленно, но к концу дня ушли в красную зону. Сам бенчмарк упал на 0,95% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потерял 0,79% относительно понедельника.

• Рост продолжается в течение семи сессий, при этом в шести случаях акции прибавляли не менее 1,3% за день. За указанный период бумаги прибавили более 10%. Восходящее движение идет вразрез с рыночной динамикой, что характерно для акций «Мать и дитя». На вчерашних торгах котировки обновили 15-месячный максимум.

• Следование восходящему тренду от сентября было непродолжительным. Его пробою способствовал законопроект, в котором предлагалось установить для частных медицинских организаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%.

Фискальные меры и рыночный негатив привели к тестированию зоны поддержки около 1181–1192 руб., которая дважды выступала опорой для роста. Вчера активно тестировалось сопротивление 1308 руб., но закрыться выше технической границы не удалось. Сегодня ожидаем новые попытки пробить сопротивление и продолжить ралли.

• Объемы торгов сохраняются ниже среднего уровня, однако на вчерашних торгах произошел всплеск торговой активности. Исходя из внутридневного распределения объемов торгов, ускорению оборотов способствовала близость технических сопротивлений.

• При этом напомним, что на широкий рынок продолжает оказывать давление геополитика. Как со стороны России, так и со стороны США звучали заявления о вероятном проведении ядерных испытаний «на равной основе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется.

• RSI близок к зоне перекупленности на большинстве графиков. Котировки торгуются выше EMA 200 на всех таймфреймах.

Внешний фон

В среду S&P 500 растет на 0,37%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent растут на 0,2% и достигают $63,6 за баррель.

Уровни сопротивления: 1308 / 1350 / 1393 Уровни поддержки 1236 / 1181 / 1139

Долгосрочная картина

• В июне 2024 г., после редомициляции с Кипра, дивидендный гэп привел к падению котировок на 16%. Для его закрытия понадобилось 8 месяцев. На текущий момент акции торгуются на уровне мая 2024 г., который был достигнут перед перерегистрацией компании с Кипра в Россию.

• Бумаги сохраняют динамику восходящего тренда от сентября 2022 г. Приняв очерченное движение над 200-дневной скользящей средней, котировки вышли на опережающую траекторию роста.

• У компания значительные темпы роста бизнеса, что подкрепляется соответствующими финансовыми результатами. Фокус на долгосрочном росте приводит к повышению затрат и давлению на маржинальность бизнеса при отрицательном чистом долге. Во многом благодаря стабильной бизнес-модели котировки демонстрируют слабую реакцию на рыночные тренды, продолжая восходящее движение.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 1600 руб. Взгляд — «Позитивный».

БКС Мир инвестиций