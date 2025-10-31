Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Отскок продолжается

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 2,24%. Цена на закрытии составила 5508 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 13,23 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В четверг покупатели смогли пробить зону сопротивления 5492–5500. За счет этого открыта дорога к целям отскока 5595–5755. Пока нет слома поддержки 5077,5, движение актуально. Текущий максимум установлен на отметке 5560.

• Первый триггер для попытки возобновления падения — слом поддержки 5351,5. В этом случае допускается тест на прочность минимума 5077,5.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 39 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6406 и 5077,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг упал на 0,97%, с утра в плюсе на 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в четверг упала на 0,28%, с утра в минусе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 5560 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5351,5 / 5077,5 / 4965

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 5435 (выполнена), 5065 и 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на санкциях — они распространяются на компании, в которых ЛУКОЙЛ и Роснефть прямо или косвенно владеют долями 50% и более.

• У ЛУКОЙЛа может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в этих странах существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило компанию задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

Дивиденды

• 23 октября 2025 г. ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на этот день, переносится с сохранением повестки. Ждем итоговую информацию по дивидендам от совета директоров.

• По прошлой информации ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г. Наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций