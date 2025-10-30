ПрофитОткрыть счет
Теханализ

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Следим за отметкой 5492

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 1,35%. Цена на закрытии составила 5387,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 9,59 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В среду акции не смогли пробить сопротивление 5500. Максимум дня установлен на отметке 5492.

• Пока нет слома поддержки 5077,5, возможно продолжение отскока в область 5595–5755. Ждем движение к целям отскока, если произойдет слом сопротивления 5492.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 35 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5492 и 5077,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду упал на 0,04%, с утра в плюсе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в среду снизилась на 0,43%, с утра теряет 0,4%.

Уровни сопротивления: 5492 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5077,5 / 5065 / 4965

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: первая — 5435 (выполнена), вторая — 5065, третья — 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на санкциях. Меры распространяются на компании, в которых прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Полагаем, что, следуя такой логике, под санкциями окажется и Башнефть, контролируемая Роснефтью.

• У ЛУКОЙЛа могут быть затронуты международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в Болгарии и Румынии существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило ЛУКОЙЛ задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

• 23 октября 2025 г. ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на этот день, переносится с сохранением повестки. Ждем итоговую информацию по дивидендам от совета директоров.

• По прошлой информации ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г. Наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб.

