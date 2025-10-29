Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Какие есть цели отскока

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 4,28%. Цена на закрытии составила 5461 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 25,64 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Во вторник бумаги не смогли коснуться цели падения 5065. Минимум дня установлен на отметке 5077,5. После появилась реакция покупателей.

• Акции пробили сопротивление 5219, за счет этого реализовалась попытка отскока. Пока нет слома поддержки 5077,5, возможно продолжение отскока в область 5595–5755.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 36 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5500 и 5077,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,25%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в понедельник упала на 1,49%, с утра в плюсе на 0,1%.

Уровни сопротивления: 5500 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5077,5 / 5065 / 4965

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 5435 (выполнена), 5065 и 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на санкциях. Они распространяются на компании, в которых Роснефть и ЛУКОЙЛ прямо или косвенно владеют долями 50% и более.

• У ЛУКОЙЛа может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в этих странах существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило российский холдинг задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

Дивиденды

• 23 октября 2025 г. ЛУКОЙЛ перенес заседание совета директоров с сохранением повестки дня. Новая дата пока не анонсирована, ждем итоговую информацию по дивидендам от СД.

• Согласно предыдущим прогнозам, ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г.: наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб.

