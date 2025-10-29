ПрофитОткрыть счет
Теханализ

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Какие есть цели отскока

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 4,28%. Цена на закрытии составила 5461 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 25,64 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Во вторник бумаги не смогли коснуться цели падения 5065. Минимум дня установлен на отметке 5077,5. После появилась реакция покупателей.

• Акции пробили сопротивление 5219, за счет этого реализовалась попытка отскока. Пока нет слома поддержки 5077,5, возможно продолжение отскока в область 5595–5755.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 36 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5500 и 5077,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,25%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в понедельник упала на 1,49%, с утра в плюсе на 0,1%.

Уровни сопротивления: 5500 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5077,5 / 5065 / 4965

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 5435 (выполнена), 5065 и 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на санкциях. Они распространяются на компании, в которых Роснефть и ЛУКОЙЛ прямо или косвенно владеют долями 50% и более.

• У ЛУКОЙЛа может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в этих странах существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило российский холдинг задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

Дивиденды

• 23 октября 2025 г. ЛУКОЙЛ перенес заседание совета директоров с сохранением повестки дня. Новая дата пока не анонсирована, ждем итоговую информацию по дивидендам от СД.

• Согласно предыдущим прогнозам, ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г.: наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб.

