Теханализ

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Стоим возле следующих целей падения

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 7,08%. Цена на закрытии составила 5237 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 26,86 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В понедельник цена выполнила цель 5435. Во вторник утром падение продолжилось. Акции стоят возле следующей цели падения 5065 из долгосрочной картины. Текущий минимум установлен на отметке 5077,5.

• Пока нет слома сопротивления 5219, возможно продолжение падения к следующей цели 5065.

• Если акции пробьют сопротивление 5219, то допускается попытка отскока.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 30 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5219 и 5077,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,77%, с утра в плюсе на 0,8%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в пятницу упала на 0,41%, с утра в минусе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 5219 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5077,5 / 5065 / 4965

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 1) 5435 (выполнена) 2) 5065 3) 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на санкциях. Они распространяются на компании, в которых прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Мы полагаем, что, следуя такой логике, под санкциями окажется и Башнефть, контролируемая Роснефтью.

• У ЛУКОЙЛа может быть затронуто международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в Болгарии и Румынии существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило ЛУКОЙЛ задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

Дивиденды

• 23 октября 2025 г. ЛУКОЙЛ сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание Совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Ждем итоговую информацию по дивидендам от СД.

• По прошлой информации ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г. (наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на акцию).

