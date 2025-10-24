ПрофитОткрыть счет
Читать 3 мин
А
Андрей Мамонтов
Теханализ

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Какие есть цели падения

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 4,81%. Цена на закрытии составила 5761 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 22,86 млрд руб.

Новость

• США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций. Подробнее — в материале.

Краткосрочная картина

• В четверг акции продолжили падения, встав возле поддержки 5626. Минимум установлен на отметке 5680.

• Следим за попыткой пробоя 5626. В случае прохождения этой отметки дорога откроется к сформированной цели падения 5510 из долгосрочной картины.

• Перед продолжением падения допускается отскок с пробоем сопротивления 5919,5. Затес следим за новой реакцией продавцов.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 39 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5919,5 и 5626.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,56%, с утра в плюсе на 0,3%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в четверг выросла на 5,38%, с утра в минусе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 5919,5 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 5680 / 5626 / 5510

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх отменен за счет пробоя поддержки 5802. Сценарий перешел на сторону продавцов. Дорога открыта к следующей цели падения 5510. Пока нет слома сопротивления 6406, этот сценарий актуален.

• В ближайшее время котировки смогут получить поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

Дивиденды

• Прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб. на акцию с доходностью 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать