Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Какие есть цели падения

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 4,81%. Цена на закрытии составила 5761 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 22,86 млрд руб.

Новость

• США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций. Подробнее — в материале.

Краткосрочная картина

• В четверг акции продолжили падения, встав возле поддержки 5626. Минимум установлен на отметке 5680.

• Следим за попыткой пробоя 5626. В случае прохождения этой отметки дорога откроется к сформированной цели падения 5510 из долгосрочной картины.

• Перед продолжением падения допускается отскок с пробоем сопротивления 5919,5. Затес следим за новой реакцией продавцов.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 39 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5919,5 и 5626.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,56%, с утра в плюсе на 0,3%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в четверг выросла на 5,38%, с утра в минусе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 5919,5 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 5680 / 5626 / 5510

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх отменен за счет пробоя поддержки 5802. Сценарий перешел на сторону продавцов. Дорога открыта к следующей цели падения 5510. Пока нет слома сопротивления 6406, этот сценарий актуален.

• В ближайшее время котировки смогут получить поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

Дивиденды

• Прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб. на акцию с доходностью 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

