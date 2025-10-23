Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Пробили поддержку 5802

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 3,42%. Цена на закрытии составила 6052 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 5,41 млрд руб.

Новость

Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина.

Краткосрочная картина

• В среду бумаги не смогли пробить сопротивление 6388. Утром цена вышла вниз из диапазона 6080–6388. Текущий минимум на отметке 5744. Акции сломали уровень 5802.

• Следим за попыткой пробоя следующей поддержки 5626. В случае пробоя дорога откроется к сформированной цели падения 5510 из долгосрочной картины.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6406 и 5626.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду упал на 0,54%, с утра в плюсе 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в среду выросла на 2,07%, с утра в плюсе 3,4%.

Уровни сопротивления: 6406 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 5744 / 5626 / 5510

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх отменен за счет пробоя поддержки 5802. Сценарий перешел на сторону продавцов. Дорога открыта к следующей цели падения 5510. Пока нет слома сопротивления 6406, этот сценарий актуален.

• В ближайшее время котировки акций будут получать поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

Дивиденды

• Мы прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб./акц. с доходностью 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций