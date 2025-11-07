ПрофитОткрыть счет
Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Нацелились на обновление минимума 5077,5

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,67%. Цена на закрытии составила 5453,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,02 млрд руб.

Краткосрочная картина

Международный нефтетрейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении иностранных активов ЛУКОЙЛа.

• В пятницу на фоне новости акции открылись с гэпом вниз. Текущий минимум установлен на отметке 5223. Продавцы сломали поддержку 5351,5, окончательно отменив продолжение отскока.

• Текущая структура располагает к тесту на прочность минимума 5077,5. Пока нет слома сопротивления 5598,5, актуально движение в зону 5065–5045.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 37 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5598,5 и 5077,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг упал на 1,14%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в четверг снизилась на 0,22%, с утра прибавляет 0,9%.

Уровни сопротивления: 5598,5 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5223 / 5077,5 / 5045

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: первая — 5435 (выполнена), вторая — 5065, третья — 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на санкциях. Меры распространяются на компании, в которых прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более.

• Могут быть затронуты международное трейдинговое подразделение ЛУКОЙЛа и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в Болгарии и Румынии существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария еще и дополнительно ухудшила условия, что вынудило ЛУКОЙЛ задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

• Заседание совета директоров компании, запланированное на 23 октября, перенеслось с сохранением повестки дня. Ждем итоговую информацию по дивидендам от совета директоров.

• Согласно прошлой информации, ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г. (наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на акцию).

