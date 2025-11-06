Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Риски коррекции растут

Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 1,6%. Цена на закрытии составила 5490,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 6,06 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В среду был реализован первый триггер для попытки возобновления падения — слом отметки 5475. Минимум дня установлен на отметке 5456.

• За счет этого допускается тест на прочность минимума 5077,5. Пока нет пробоя поддержки 5351,5, продолжение отскока возможно, но, учитывая первый триггер падения, риски коррекции растут.

• Ранее акции смогли коснуться области целей отскока 5595–5755 на дневном графике. Максимум установлен на отметке 5598,5.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 40 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6406 и 5351,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,35%, с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в среду упала на 1,43%, с утра в плюсе на 0,3%.

Уровни сопротивления: 5598,5 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5456 / 5351,5 / 5077,5

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 5435 (выполнена), 5065 и 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на фоне санкций, которые распространяются на компании, где прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Мы полагаем, что, следуя такой логике, под санкциями окажется и Башнефть, контролируемая Роснефтью.

• У ЛУКОЙЛа могут быть затронуты международное трейдинговое подразделение и работа НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать. С 2023 г. условия работы НПЗ в Болгарии и Румынии существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария дополнительно ухудшила условия, что вынудило компанию задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

• ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров (СД), запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Ждем итоговую информацию по дивидендам от СД.

• Согласно прежней информации, ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г. Наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на бумагу.

