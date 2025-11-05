Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Есть касание целей отскока

Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии выросли на 1,92%. Цена на закрытии составила 5580 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3,46 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В понедельник акции смогли коснуться области целей отскока 5595–5755 на дневном графике. Текущий максимум установлен на отметке 5598,5. Пока нет слома поддержки 5351,5, продолжение отскока возможно.

• Первый триггер для попытки возобновления падения — слом уровня 5475. В этом случае допускается тест на прочность минимума 5077,5.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6406 и 5351,5.

Внешний фон

Индекс S&P 500 во вторник упал на 1,18%, с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent во вторник упала на 0,69%, с утра в плюсе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 5598,5 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5475 / 5351,5 / 5077,5

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 5435 (выполнена), 5065 и 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• Акции падают на фоне санкций. Ограничения распространяются на компании, в которых прямо или косвенно Роснефть и ЛУКОЙЛ владеют долями 50% и более. Мы полагаем, что, следуя такой логике, под санкциями окажется и Башнефть, контролируемая Роснефтью.

• Санкции могут затронуть международное трейдинговое подразделение ЛУКОЙЛа и работу НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать.

С 2023 г. условия работы НПЗ в Болгарии и Румынии существенно ухудшились, и финансовый вклад в ЛУКОЙЛ уменьшился — ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а Болгария дополнительно ухудшила условия, что вынудило компанию задуматься о продаже актива.

• У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,8х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

• 23 октября 2025 г. ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Ждем итоговую информацию по дивидендам от СД.

• Согласно имеющейся прежней информации, ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за I полугодие 2025 г. Наша оценка составляет 352 руб. на акцию, большинство оценок рынка варьируются в диапазоне 350–440 руб. на бумагу.

