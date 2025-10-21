Прогноз по цене акций РусГидро. Каков потенциал текущего роста

На прошлой торговой сессии акции РусГидро упали на 0,15%. Цена на закрытии составила 0,4038 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 39 млн руб.

Краткосрочная картина

• После формирования дна в середине октября начался отскок. Текущий максимум установлен на отметке 0,4085.

• На дневном графике допускается коррекция к первой волне роста в зону 0,3915–0,383. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 0,4085.

• При пробое 0,4085 дорога откроется к целям роста из долгосрочной картины.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 44 п. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. Ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки: 0,4085 и 0,3638.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,06%, с утра в минусе 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в понедельник упала на 0,46%, с утра в плюсе 0,1%.

Сопротивления: 0,4085 / 0,4328 / 0,499 Поддержки: 0,3832 / 0,3638 / 0,359

Долгосрочная картина

Цели и сценарии

• В середине октября акции сформировали минимум 0,3638. Цена не смогла достигнуть следующей зоны 0,359–0,356.

• Появился первый триггер для возобновления роста — слом недельного сопротивления 0,4015. Пока нет слома поддержки 0,3638, допускается продолжение роста к целям отскока: 1) 0,415 2) 0,431 3) 0,441.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Сообщалось, что РусГидро может отказаться от выплаты дивидендов на несколько лет. Мы считаем, что акции РусГидро покажут отстающую от рынка динамику. Не ждем дивидендных выплат на фоне крупных капзатрат компании, 400 млрд руб. чистого долга и отрицательного денежного потока.

• Отказ от выплаты дивидендов или ограничения в возможности выплат — негатив для компаний сектора электроэнергетики. Пока мы не меняем нашу оценку и взгляд на бумаги, но будем следить за развитием событий. В любом случае предложенное изменение выглядит не очень дружелюбно для негосударственных акционеров, в частности для миноритариев.

