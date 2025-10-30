Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Восстановили потери понедельника

Акции Норникеля в среду выросли на 2,2% и достигли 125,3 руб. Объем торгов был средним — 2,85 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,2% относительно закрытия среды (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги по инерции продолжили восходящее движение и вернулись к уровню открытия понедельника. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 1,13% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 0,42% относительно вторника.

• Динамика котировок была преимущественно восходящей, но паттерны вторника и среды заметно отличались. Вчера на утренних торгах бумаги остались в небольшом плюсе. С первых часов основной сессии начали планомерный рост, который перешел в боковое движение на вечерних торгах. Характер динамики указывает на преобладание активности покупателей.

• С точки зрения динамических границ котировки находятся в зоне скопления скользящих средних. На уровне 126 руб. акции приближались к EMA 200 на часовом графике, а закрытие дня произошло вблизи EMA 50 на дневном графике. Исходя из динамики объемов торгов, вблизи 125 руб. была преодолена зона повышенной активности продавцов.

• Объем торгов в среду продолжил тенденцию и снизился до 2,85 млрд руб. Уменьшение торговой активности сглаживает позитив от роста котировок, однако обороты все еще сигнализируют о достаточно высоком интересе к акциям.

• Риск перехода бумаг к снижению сохраняется из-за отсутствия выраженных драйверов для роста. Сдержанный позитив привнесли данные по инфляции, безработице и темпам роста ВВП. Рост цен замедлился до 0,16% за прошедшую неделю, уровень безработицы в сентябре вырос до 2,2%, рост ВВП в III квартале замедлился до 0,6%. Все данные в целом говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки, но в осторожном темпе.

• На внешнем контуре существенных изменений не произошло. Цены на металлы платиновой группы относительно стабильны, в то время как медь на исторических максимумах. Валютные курсы двигались разнонаправленно.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на дневном графике, в то время как на часовом и 4-часовом скользящие периодически тестируются.

Внешний фон

В среду S&P 500 остался в нуле. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,3%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,2%, палладий в плюсе на 0,5%, медь прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 118,1 / 113 / 108,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

