Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Негатив на недельном графике

Акции Норникеля в пятницу потеряли 0,93% и достигли 126,18 руб. Объем торгов был ниже среднего— 1,97 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 1,4% относительно закрытия пятницы (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги удерживаются выше 125 руб., следуя рыночной динамике. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 1,04% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 1,45% относительно четверга.

• Общая динамика котировок имела нисходящую направленность. С первых часов утренней сессии до середины вечерних торгов акции планомерно теряли в цене. В середине дня прослеживался всплеск торговой активности и волатильности бумаг, произошедших на фоне решения Банка России по ключевой ставке.

• Амплитуда движения примерно соответствовала динамике четверга. В связи с этим бумаги вновь торговались вблизи 50-дневной скользящей средней, демонстрируя попытки перейти к дальнейшему снижению. На недельном графике сформировался паттерн, напоминающий медвежье поглощение, что ухудшает взгляд на техническую картину. Без улучшения фундаментальных факторов основным сценарием остается пробой поддержки 124,5 руб. и движение к 200-дневной скользящей средней.

• Объем торгов в пятницу сократился чуть более чем на 15%, что не позволило удержать активность на среднем уровне. Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 50 б.п. сначала привело к волне покупок, а затем к волне продаж. Позитив от зрительного монетарного смягчения был нивелирован пересмотром прогнозного диапазона ключевой ставки с 12—13% до 13–15%.

• Прочие факторы также не способствовали росту котировок. Цены на ключевые металлы продолжают боковое движение на фоне глобальной неопределенности, вызванной тарифными переговорами. Встреча главы РПФИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не привела к улучшению новостного фона.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на 4-часовом и дневном графиках.

Внешний фон

В пятницу S&P 500 в плюсе на 0,79%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,7%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки платины растут на 0,1%, палладий в минусе на 0,4%, медь прибавляет 1,7%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Год без комиссии Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽ Дисклеймер Инвестировать

Видеотеханализ

Открыть счет Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

БКС Мир инвестиций