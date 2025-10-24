Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Стабильность настораживает

Акции Норникеля в четверг прибавили 0,05% и достигли 127,36 руб. Объем торгов был средним — 2,35 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,3% относительно закрытия четверга (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги стабилизируются, несмотря на внутридневные попытки дальнейшего снижения. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 3,1% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 1,17% относительно среды.

• Негативные настроения на рынке привели к открытию торгов с гэпом вниз почти на 1,5%. Тем не менее уже в первый час торгов большая часть потерь была восстановлена. В дальнейшем котировки находились около уровня закрытия среды, периодически наблюдалась повышенная волатильность.

• На утренней сессии акции приближались к 50-дневной скользящей, однако быстро перешли к росту и отдалились от динамической границы. Внутридневная динамика указывает на слабость покупателей, так как попытки роста были краткосрочными и неуверенными. Сформировавшаяся свеча не несет выраженного отрицательного сигнала, то есть предшествующий негатив уже заложен в цены. Вполне возможно, что устойчивости на фоне рыночных трендов способствовали нейтральные производственные результаты компании за III квартал 2025 г.

• Объем торгов в четверг сократился до 2,35 млрд руб., но остался на среднем уровне. Активность снижается по мере приближения заседания ЦБ. Рынок рассматривает два основных исхода: снижение ключевой ставки на 1 п.п. или сохранение на уровне 17%.

• Геополитика не давала поводов для скорого улучшения, что отражается во введении очередного пакета санкций со стороны ЕС и в общей риторике США. Цены на металлы платиновой группы и медь стабилизируются после периода повышенной волатильности.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 только на дневном графике.

Внешний фон

В четверг S&P 500 в плюсе на 0,58%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки платины растут на 0,1%, палладий в минусе на 1,2%, медь прибавляет 0,2%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам Инвестировать Дисклеймер

Видеотеханализ

Открыть счет Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

БКС Мир инвестиций