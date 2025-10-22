ПрофитОткрыть счет
А
Андрей Смирнов
Теханализ

Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Инвесторы снижают риски

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина
  4. Видеотеханализ

Акции Норникеля во вторник упали на 4,15% и достигли 128,1 руб. Объем торгов был выше среднего — 4,66 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,1% относительно закрытия вторника (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги перешли к резкому снижению после обострения негативных геополитических ожиданий. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 2,93% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 4,1% относительно понедельника.

• Переход к нисходящей динамике произошел на утренних торгах. Падение продолжалось в течение большей части дня, попыток разворота не наблюдалось. Преобладающая доля негатива пришлась на период основной сессии. Снижение замедлилось к концу дня, после увеличения неопределенности во внешнем контуре.

• Бумаги теряли более 5% к концу дня, опускаясь ниже 126,5 руб. В ходе снижения были пробиты нисходящие тренды, которые ранее выступали ориентирами роста. Отметим, что на данный момент рассмотрение технической картины имеет второстепенное значение. Амплитуда колебаний позволяет игнорировать потенциальные зоны интереса продавцов и покупателей.

• Объем торгов во вторник вырос почти в три раза, что негативно в контексте сильной нисходящей коррекции. Так как геополитика сейчас выступает в качестве ключевого драйвера краткосрочной динамики, чувствительность инвесторов к любому ухудшению на внешнем контуре привела к всплеску активности продавцов. Более того, на акции Норникеля оказывает дополнительное давление коррекция на рынках платиноидов и меди.

• На данный момент мы наблюдаем лишь снятие части эйфории. Пространство для дальнейшего снижения остается, как и возможность обострения геополитического фона. В то же время не стоит исключать, что поступающая информация из зарубежных СМИ может быть неоднозначна. В любом случае дальнейшая динамика котировок будет определяться развитием дипломатических отношений, и при появлении позитивных новостей произойдет очередная смена направления движения.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на всех графиках, кроме часового.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 в символическом плюсе. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,3%, палладий в плюсе на 1,1%, медь прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

