Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Инвесторы снижают риски

Акции Норникеля во вторник упали на 4,15% и достигли 128,1 руб. Объем торгов был выше среднего — 4,66 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,1% относительно закрытия вторника (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги перешли к резкому снижению после обострения негативных геополитических ожиданий. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 2,93% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 4,1% относительно понедельника.

• Переход к нисходящей динамике произошел на утренних торгах. Падение продолжалось в течение большей части дня, попыток разворота не наблюдалось. Преобладающая доля негатива пришлась на период основной сессии. Снижение замедлилось к концу дня, после увеличения неопределенности во внешнем контуре.

• Бумаги теряли более 5% к концу дня, опускаясь ниже 126,5 руб. В ходе снижения были пробиты нисходящие тренды, которые ранее выступали ориентирами роста. Отметим, что на данный момент рассмотрение технической картины имеет второстепенное значение. Амплитуда колебаний позволяет игнорировать потенциальные зоны интереса продавцов и покупателей.

• Объем торгов во вторник вырос почти в три раза, что негативно в контексте сильной нисходящей коррекции. Так как геополитика сейчас выступает в качестве ключевого драйвера краткосрочной динамики, чувствительность инвесторов к любому ухудшению на внешнем контуре привела к всплеску активности продавцов. Более того, на акции Норникеля оказывает дополнительное давление коррекция на рынках платиноидов и меди.

• На данный момент мы наблюдаем лишь снятие части эйфории. Пространство для дальнейшего снижения остается, как и возможность обострения геополитического фона. В то же время не стоит исключать, что поступающая информация из зарубежных СМИ может быть неоднозначна. В любом случае дальнейшая динамика котировок будет определяться развитием дипломатических отношений, и при появлении позитивных новостей произойдет очередная смена направления движения.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на всех графиках, кроме часового.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 в символическом плюсе. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,3%, палладий в плюсе на 1,1%, медь прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

