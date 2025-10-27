Прогноз по цене акций Северстали. Проверяют годовое дно на прочность

Акции Северстали в пятницу, 24 октября, упали на 2,17% и завершили день на уровне 875,8 руб. Объем торгов составил 0,81 млрд руб. На утренней сессии котировки теряют 0,7% и держатся вблизи 870 руб.

Краткосрочная картина

• В бумагах Северстали в четверг продолжилась негативная динамика. Реагируя на санкции США и ЕС, акции не удержали уровень в 900 руб. в качестве поддержки. В пятницу решение Банка России снизить ставку на 50 б.п., до 16,5%, не смогло остановить падение. Участники торгов негативно отреагировали на увеличение ЦБ прогноза по ключевой ставке в среднем на 2026 г. до 13–15% против 12–13% ранее. Под давлением геополитического и монетарного факторов акции сталевара провели в красной зоне всю неделю и закрыли ее вблизи своего годового дна.

• На утренней сессии бумаги продолжают снижение. Котировки тестируют поддержку на минимумах года в районе 870 руб. Чуть ниже, на 860 руб., — дно 2023 г. Далее опорой может выступить диагональная поддержка по минимумам декабря 2024 г. и апреля – мая 2025 г. на 840 руб. Уход ниже этих уровней вернет в фокус внимания среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г., граница которого сейчас проходит вблизи 820 руб.

• RSI на дневном графике чуть выше зоны перепроданности, и небольшой потенциал для снижения еще есть. Однако на часовом и 4-часовом таймфреймах уже ниже 30 п., есть шансы на отскок или по крайней мере приостановку падения.

• При отскоке ближайшая цель — возвращение выше 900–910 руб. В случае реализации следующей преградой для восстановления станет летнее дно на 926 руб. Далее ориентир подъема сместится в район 950–958 руб. Здесь сконцентрирован пул сопротивлений. Это минимумы апреля, EMA 200 на 4-часовом графике и пиковые значения текущего месяца.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил пятницу в плюсе на 0,79%, с утра фьючерс прибавляет 0,8%. Индексы АТР торгуются с положительной динамикой: японский Nikkei растет на 2,2%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 1% каждый. Нефть Brent с утра опустилась на 0,8%, до $66 за баррель.

Уровни сопротивления: 910 / 926 / 958 Уровни поддержки: 870 / 860 / 840

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достигнуть следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается крупная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

