Прогноз по цене акций Северстали. Геополитическое давление нарастает

Акции Северстали в среду, 22 октября, снизились на 0,98% и завершили день на уровне 905 руб. Объем торгов составил 0,84 млрд руб. На утренней сессии котировки теряют 2% и держатся вблизи 895 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги Северстали во вторник снижались, они не удержали летние минимумы в качестве поддержки. В среду падение продолжилось, усилившись на вечерней сессии. Однако котировки смогли закрыть день выше важной опоры в районе 900 руб.

• США накануне вечером анонсировали намерение ввести ограничительные меры против РФ, а уже позже Белый дом сообщил, что вводит санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа. Таким образом, геополитический фактор продолжает оказывать давление на российский рынок.

• На утренней сессии бумаги продолжают снижение. Котировки ушли под поддержку 900 руб. — зону консолидации первой половины октября. Следующая опора может быть найдена уже вблизи годового дна в районе 870 руб. и у минимумов 2023 г. на 860 руб. Далее в фокусе окажется среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г., границы которого сейчас проходят вблизи 820 руб. Его пробой ухудшит техническую картину и откроет дорогу к трехлетним минимумам на 771 руб.

• При отскоке и оперативном возвращении выше 900 руб. ближайшей целью станет диапазон 920–926 руб. — 200-часовой скользящей средней и летнего дна. Далее ориентир подъема сместится в район 956–958 руб. Здесь сконцентрирован пул сопротивлений. Это минимумы апреля, EMA 200 на 4-х часовом графике и пиковые значения текущего месяца. Выше препятствием на пути к минимальным значениям прошлого года на 1005 п. может выступить уровень 975 п.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил среду в минусе на 0,53%, с утра фьючерс прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются с отрицательной динамикой: японский Nikkei падает на 1,6%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,2% и 0,7% соответственно. Нефть Brent с утра поднялась на 3,4%, до $64,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 926 / 958 / 975 Уровни поддержки: 870 / 860 / 820

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достигнуть следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается крупная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

БКС Мир инвестиций