Мнение аналитиков. Коррекция цен на золото — что дальше

Коррекция в золоте на прошлой неделе активизировалась — часть специализированных биржевых фондов (ETF) усилили распродажу.

За последние несколько дней их активы уменьшились на 37 тонн — это около 9% от совокупной закупки ETF за первые два квартала 2025 г. Падение стало крупнейшим за два года. На этом фоне усилились спекулятивные продажи, что спровоцировало еще больший уход цены вниз.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Считаем, что золото может продолжить дешеветь в пределах нескольких недель. Долгосрочный прогноз при этом предполагает дальнейшее удорожание. Фундаментально спрос на металл будет сохраняться из-за проблем в американской экономике — большого дефицита бюджета и давления на ФРС.

Кроме того, краткосрочная просадка побудит мировые ЦБ и частных инвесторов к дальнейшей скупке золота для диверсификации активов.

Считаем тренд умеренно негативным. Краткосрочно просадка отрицательно скажется на акциях золотодобытчиков, но долгосрочно закрепление драгметалла на более высоких уровнях будет сильным фундаментальным фактором для компаний сектора.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на Полюс и «Позитивный» — на ЮГК. Сейчас в спотовых ценах обе компании по Р/Е торгуются ниже своих исторических значений — 5,7х против 8,2х у Полюса и 2,9х против 5,4х у ЮГК. Фундаментально обе бумаги выглядят перспективно, но для ЮГК дополнительным негативным фактором служит неопределенность с приватизацией, что добавляет волатильности.

БКС Мир инвестиций