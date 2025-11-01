Старт дня. Небольшой отскок на открытии

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии в незначительном плюсе. Вероятно, торги субботы пройдут на пониженных объемах в отсутствие торгов на внешних рынках.

Акции Газпрома и Сбербанка прибавляют 0,1% и 0,5%, ЛУКОЙЛ растет на 0,1%.

Вчера прошел первый день торгов акциями GloraХ. Котировки незначительно снизились, сегодня бумаги продолжают дешеветь.

С 1 ноября Мосбиржа вводит новые правила листинга, предусматривающие снижение доли акций в свободном обращении (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга.

Сегодня Южуралзолото (ЮГК) опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г.

Юань торгуется выше 11,2.

Индекс гособлигаций RGBI также в небольшом плюсе, вблизи уровня сопротивления 116 п.

Индекс МосБиржи вчера споткнулся — на открытии было под 2569 п., а на вечерке уже у 2503 п. Продолжить высокий отскок с годового дна не получилось, восстановление забуксовало вблизи потерянной линии многолетнего аптренда. В итоге: минус 1,5% за сессию и чуть ниже 2519 п. Бенчмарк вернулся в створ локального боковика, это же и область-поддержка — 2500–2520 п. За месяц индекс потерял 5%.

Волатильность в октябре стала рекордной с декабря прошлого года — свыше 10%. Это почти в два раза больше средних метрик изменчивости рынка. Для такой турбулентности были веские причины — сначала завышенные ожидания перемен на геополитическом поле на фоне анонса очередного саммита президентов РФ и США, потом пришло разочарование из-за отмены встречи, санкций США против российской нефтянки, роста налогов, все еще повышенной инфляции и изменения прогноза ключевой ставки ЦБ на 2026 г. Сильный рубль и волатильные сырьевые цены также не добавляли позитива.

Начинается биржевой ноябрь — это самый доходный месяц года. Частотность роста Индекса МосБиржи в этот период превышает 75%. Возможно, и в сезоне 2025 г. подтвердятся исторические закономерности. Ориентиром в Индексе МосБиржи на ноябрь может быть верхней гэп, образованный санкциями 22 октября, чуть выше 2650 п.

