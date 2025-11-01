ПрофитОткрыть счет
Читать 2 мин
А
Анна Кокорева
Российский рынок

Старт дня. Небольшой отскок на открытии

Ключевые моменты
  • Российский рынок растет
  • Дорожают: ВУШ Холдинг, МТС Банк, Фикс Прайс
  • Юань торгуется выше 11,2
  1. В деталях
  2. В фокусе

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии в незначительном плюсе. Вероятно, торги субботы пройдут на пониженных объемах в отсутствие торгов на внешних рынках.

Акции Газпрома и Сбербанка прибавляют 0,1% и 0,5%, ЛУКОЙЛ растет на 0,1%.

Вчера прошел первый день торгов акциями GloraХ. Котировки незначительно снизились, сегодня бумаги продолжают дешеветь.

С 1 ноября Мосбиржа вводит новые правила листинга, предусматривающие снижение доли акций в свободном обращении (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга.

Сегодня Южуралзолото (ЮГК) опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г.

Лидеры:

Дешевеют:

Юань торгуется выше 11,2.

Индекс гособлигаций RGBI также в небольшом плюсе, вблизи уровня сопротивления 116 п.

В фокусе

Индекс МосБиржи вчера споткнулся — на открытии было под 2569 п., а на вечерке уже у 2503 п. Продолжить высокий отскок с годового дна не получилось, восстановление забуксовало вблизи потерянной линии многолетнего аптренда. В итоге: минус 1,5% за сессию и чуть ниже 2519 п. Бенчмарк вернулся в створ локального боковика, это же и область-поддержка — 2500–2520 п. За месяц индекс потерял 5%.

Волатильность в октябре стала рекордной с декабря прошлого года — свыше 10%. Это почти в два раза больше средних метрик изменчивости рынка. Для такой турбулентности были веские причины — сначала завышенные ожидания перемен на геополитическом поле на фоне анонса очередного саммита президентов РФ и США, потом пришло разочарование из-за отмены встречи, санкций США против российской нефтянки, роста налогов, все еще повышенной инфляции и изменения прогноза ключевой ставки ЦБ на 2026 г. Сильный рубль и волатильные сырьевые цены также не добавляли позитива.

Начинается биржевой ноябрь — это самый доходный месяц года. Частотность роста Индекса МосБиржи в этот период превышает 75%. Возможно, и в сезоне 2025 г. подтвердятся исторические закономерности. Ориентиром в Индексе МосБиржи на ноябрь может быть верхней гэп, образованный санкциями 22 октября, чуть выше 2650 п.

Помогите сделать БКС Экспресс еще полезнее, ответив всего на один вопрос

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать