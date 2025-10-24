Старт дня. Рынок в ожидании решения ЦБ

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии держится в зеленой зоне за счет роста на вечерней сессии четверга после падения на фоне санкций и отмены встречи лидеров РФ и США.

Геополитика обострилась. Посмотрим, что принесут на рынок корпоративные отчеты и итоги заседания ЦБ РФ.

Акции Газпрома и Сбербанка падают на 0,03% и 0,5%. Акции ЛУКОЙЛа падают на 0,2%.

Утром финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. опубликовал ВТБ. Акции растут на 0,7%.

Операционные результаты представили Селигдар и Русолово. Реакция в бумагах позитивная.

Лидеры:

Дешевеют:

Юань торгуется выше 11,3.

Индекс гособлигаций RGBI растет в преддверии решения Банка России по ключевой ставке, поднявшись выше 115 п.

Внешний фон

Декабрьский фьючерс на нефть Brent падает на 0,7%, около $65,5 за баррель. Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,58%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 растет. Азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе.

В фокусе

Индекс МосБиржи под давлением геополитики — нефтяные компании попали под санкции, переговорный процесс забуксовал. В моменте падение рынка достигало 4%, на минимуме бенчмарк был у 2546 п., закрытие вечерки состоялось над 2580 п. Президент России прокомментировал ситуацию. Итого: -2,7%.

Формально многолетний технический аптренд сохранен — динамическая линия как раз подпирает 2580 п. Закрытие недели станет показательным — удастся ли удержаться в русле восходящей формации или рынок пойдет тестировать годовое дно на 2520 п. и ниже. Фон нервный, изменчивость высокая, обороты средние — 90 млрд руб. На рынке явная апатия от неопределенности и нехватки позитива.

В 13:30 МСК ЦБ огласит новую стоимость фондирования. Принципиальным будет не само решение ЦБ — на рынке уже заложена ставка 17%, и мы также ждем сохранение на этом уровне — а риторика регулятора: дадут ли сигнал к возможности декабрьского секвестра до 16%. Мы рассчитываем именно на такой исход по году.

Реакция акций может быть сдержанной, а в случае спокойной риторики — отскок и отход бенчмарка от опасной трендовой черты. Долгосрочная оценка в 3300 п. сохраняется, но для раскрытия потенциала факторы курса должны измениться.

