Старт дня. Газпром — вверх, ЛУКОЙЛ — вниз

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии активно восстанавливается после утренней просадки. Технически он остается выше поддержки на 2500, что сохраняет шансы на дальнейшее восстановление. Нужны драйверы.

Акции ЛУКОЙЛа с открытия увели индекс в минус на фоне новостей об отзыве предложения Gunvor по покупке иностранных активов компании. Бумага в моменте снижалась на 4%, часть потерь удалось отыграть. Аналитики БКС сохраняют «Позитивный» взгляд на акции.

Бумаги другого тяжеловеса — Газпрома — вышли в лидеры. Компания получит вычет по НДПИ на газ в общем размере 64 млрд руб. в 2026–2028 гг. за счет независимых производителей. Также компания сообщила, что в октябре установила новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России.

Сегодня ФосАгро и ТГК-1 опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. Росстат представит данные по недельной инфляции в РФ.

Рубль дешевеет после вчерашнего укрепления. Курс юаня на бирже приближается к 11,4.

Небольшой рост наблюдается по индексу гособлигаций RGBI, при этом бенчмарк удерживается вблизи 1,5-месячных максимумов.

