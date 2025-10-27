Срочный рынок. Сложная неделя

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам недели выросли на 1,92% и 2,31% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,5%.

Минувшую неделю американский рынок завершил ростом: индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ достигли исторических максимумов в пятницу после выхода отложенных данных по инфляции, которые отразили повышение потребительских цен на 3% в сентябре. Публикация была задержана из-за продолжающейся приостановки работы правительства.

Но, несмотря на рост цен в годовом исчислении, ФРС практически гарантированно снизит ставки на этой неделе в среду. Трейдеры закладывают в цены почти 100-процентную вероятность снижения на 25 базисных пунктов с целевого уровня 4,0%–4,25%.

По сравнению с августовским ростом на 0,4%, повышение цен на 0,3% выглядит впечатляюще. Аналитики Moody’s считают, что тарифы приведут к увеличению цен на импортные продукты питания, такие как говядина и кофе, а также на товары для дома, но в целом останутся незначительными. Реальная проблема заключается в «жесткой» зоне 3%, в которой США застряли уже год. По словам управляющего директора B. Riley Wealth, ФРС сейчас больше внимания уделяет данным по труду, чем ценам.

Публикация индекса потребительских цен, вероятно, будет последней на какое-то время, если правительство США не возобновит работу, заявил Белый дом.

На этой неделе стартует турне Дональда Трампа по странам Юго-Восточной Азии, он начнет с Японии. В середине недели лидер США должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее для обсуждения торговой политики.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете повышаются.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,4%.

На этой неделе Европейский центральный банк проведет заседание и примет решение по ставке.

Азиатские рынки

На этой неделе на азиатских площадках может быть волатильно. Президент США проведет ряд важных встреч, в частности с премьер-министром Японии и главой КНР Си Цзиньпином. В целом участники рынка настроены позитивно и ожидают торговой сделки от США и Китая. На этих ожиданиях азиатские индексы растут.

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,05%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,46%.

Банк Японии на этой неделе проведет заседание и, вероятно, оставит ставку без изменения, учитывая «голубиный» настрой нового премьер-министра.

Год без комиссии Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽ Дисклеймер Инвестировать

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) дешевеет и, вероятно, вернется в район $3970. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $4049 за унцию, -2,1%.

• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно январскому контракту, торгуется по $65 за баррель, -0,1%.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают санкции в отношении российского нефтегазового сектора и надежды на скорую торговую сделку между США и Китаем, крупнейшим потребителем энергоносителей в мире.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,7%.

Цены на американский газ незначительно скорректировались, но на ожиданиях ухудшения погодных условий держатся на высоких отметках.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 4,1%.

Биткойн торгуется в район $115 тыс., постепенно восстанавливая позиции на ожиданиях снижения ставки в США и торговой сделки с Китаем.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 6,2%.

Эфириум торгуется на уровне $4143. Московская биржа начала расчет и публикацию индекса эфириума, который отражает динамику соответствующей цифровой валюты.

Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций