Срочный рынок. Сбой в сервисе AWS и продажи Apple

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ в понедельник выросли на 1,07% и 1,37% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,95%.

9 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировали базовые материалы (+1,2%) и отставали основные потребительские товары (-0,09%).

В понедельник рынок поднялся на фоне рекордного роста акций Apple. Результаты продаж iPhone 17 в Китае оказались хорошими.

По данным маркетинговой компании Counterpoint, продажи iPhone 17 превысили продажи iPhone 16 на 14% за первые 10 дней после запуска. На фоне этой новости акции компании (+3,94%) поднялись до самого высокого уровня за последние 7 месяцев.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что встречи с Китаем по вопросам торговых пошлин продолжатся на этой неделе в Малайзии.

Правительство США по-прежнему не работает после того, как одиннадцатое и последнее голосование провалилось. Данные по инфляции BLS CPI ожидаются в пятницу, 24 октября. Изначально опубликовать их планировали на прошлой неделе.

В понедельник утром произошел сбой в работе сервиса AWS компании Amazon, что повлекло за собой неполадки в работе крупных корпоративных и социальных сетей, а также инфраструктуры розничной торговли и криптовалютных проектов.

По данным Cryptoslate, сбои в работе AWS затрагивают почти 40% экосистемы ETH. Большая часть криптовалютного мира по-прежнему работает на устаревшем оборудовании, которое пользователи называют технологией «Web 2», а остальной мир — обычным интернетом.

Криптостартапам, как и простым компаниям, проще оплачивать хостинг у крупнейшего в мире провайдера, чем запускать узлы собственными силами.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы на открытии движутся разнонаправленно.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,65%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже снижается. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,27%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) все-таки отступает. Коррекция в драгоценных металлах ожидаема после столь сильного подъема. Рынок отыграл все возможные факторы роста, и пришла пора охлаждения. Хотя продлиться она может недолго, все будет зависеть от геополитики и исхода торговых переговоров между США и КНР.

На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4216 за унцию, -2,9%.

• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно декабрьскому контракту, торгуется по $61,4 за баррель, +0,7%.

В понедельник экономические отчеты Китая с позитивными показателями оказали поддержку рынку нефти. ВВП КНР в III квартале вырос на 1,1% квартал к кварталу (кв/кв) и 4,8% год к году (г/г) против ожидаемых +0,8% кв/кв и +4,7% г/г. Промышленное производство Китая в сентябре выросло на 6,5% г/г, превысив ожидаемые 5%.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 4,6%.

Газ в США резко подорожал в связи с приближением отопительного сезона. Синоптики прогнозируют скорое наступление холодов, что поддерживает спрос на «голубое топливо».

Криптовалютный рынок

Криптоактивы заметно отступили от локальных вершин. Перегрев рынка во многом снят, а соотношение риска к потенциальной прибыли становится все более привлекательным. Правда, политическая составляющая остается неопределенной, из-за чего прочную опору найти пока не удается.

Как указывали в недавнем обзоре, ожидать мгновенного отскока не стоит. После столь сильного падения рынку необходимо время для того, чтобы осмыслить произошедшее. Кроме того, сохраняется неопределенность по тарифам и шатдауну в США — в ближайшие недели рынки настроены в их отношении умеренно оптимистично.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 2,1%.

Биткойн торгуется в район $109 тыс. Биткойн понемногу возвращает утраченные позиции.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 3,1%.

Эфириум торгуется на уровне $3887.

