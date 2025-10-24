Срочный рынок. Рынок США отыграл потери

Рынок США

Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг упали на 0,58% и 0,89% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,48%.

7 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Энергетический сектор лидировал (+1,33%), а сектор основных товаров отставал (-0,49%).

Рынок вырос в четверг, более чем отыграв потери середины недели. Акции распродавались после сообщения о том, что США рассматривают возможность ограничения экспорта в Китай товаров, произведенных с использованием американского программного обеспечения. Однако четверговые новости о том, что анонсированные тарифы все еще обсуждаются, способствовали росту цен. Сегодня также наконец-то появятся данные по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Президент Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин встретятся через неделю в Южной Корее. Официальные лица, в том числе министр финансов США Бессент, уже закладывают основу для переговоров, ведя откровенный и подробный разговор о редкоземельных металлах, российской нефти и соевых бобах.

Кстати, фьючерсы на нефть выросли после того, как Белый дом ввел санкции против крупных российских нефтедобывающих компаний. Цель — оттеснить покупателей, таких как Индия и Китай, от российских компаний Роснефть и ЛУКОЙЛ. В январе Администрация Байдена уже ввела санкции против Газпром нефти и Сургутнефтегаза.

Акции Intel выросли на 7% после выхода отчета за III квартал — первой публикации о результатах деятельности компании после передачи 10% акций ФРС и 4% NVIDIA. Выручка корпорации составила $13,7 млрд, что выше прошлогоднего показателя и прогнозов.

Подразделение Intel Foundry Services сообщило об убытке в размере $2,3 млрд за квартал, поскольку компания все еще пытается переманить покупателей с Taiwan Semi на альтернативное крупномасштабное производство полупроводников в США.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на открытии повышаются.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 падает на 0,01%.

Индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне в октябре достиг отметки 50, в сфере услуг — 52,6. Лучше ожиданий и выше значений за сентябрь. Однако это только первичная оценка.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,74%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,35%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) продолжает корректироваться. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4080 за унцию, -1,2%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $66,1 за баррель, +0,2%.

Цены на нефть выросли после усиления санкций США и ЕС в отношении российской энергетики и энергетической инфраструктуры.

Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 1,1%.

Криптовалютный рынок

Крипторынок в очередной раз удержался от более глубокой просадки, но факторов, сопутствующих росту, пока не хватает. В текущей ситуации, до момента снижения уровня неопределенности, оптимальной видится стратегия позиционной торговли.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 1,3%.

Биткойн торгуется в район $111 тыс. Серьезных сопутствующих факторов для роста пока не видим. Сентимент немного улучшился, излишняя перепроданность снята, но любой негатив может вновь пошатнуть котировки.

На подходе к $112 тыс. ($63,5 по IBIT) можно рассмотреть частичные фиксации лонгов. Покупки интересны ниже $107 тыс. ($61 по IBIT).

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 2,3%.

Эфириум торгуется на уровне $3970.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

