Биткойн вновь отскакивает от минимумов

Крипторынок в очередной раз удержался от более глубокой просадки, но факторов, сопутствующих росту, пока не хватает. В текущей ситуации, до момента снижения уровня неопределенности, оптимальной видится стратегия позиционной торговли.

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В четверг фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 1,52%, закрывшись по $64,1 на вечерней сессии. Объем торгов — 718 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 1,5% и торгуется на уровне $65.

Акции базового актива за четверг выросли на 2,21%, до $62,56. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $3,7 млрд. Сегодня на премаркете акции прибавляют 0,9% — $63,1.

Краткосрочная картина

История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT вчера открылись с гэпом вверх амплитудой более 1%, а после продолжили постепенно прибавлять в цене. Перед самым закрытием в бумагах состоялся небольшой откат.

• День по биткойну закрыли неплохо — белая свеча средней амплитуды с небольшой тенью сверху. Начавшийся днем ранее отскок от $106,7 тыс. ($61 по IBIT) продолжился, но сильного позитивного сигнала на дневном графике нет.

• Когда цена перевалила за $110 тыс., вновь подключились продавцы.

• Серьезных сопутствующих факторов для роста пока не видим. Сентимент немного улучшился, излишняя перепроданность снята, но любой негатив может вновь пошатнуть котировки.

• На подходе к $112 тыс. ($63,5 по IBIT) можно рассмотреть частичные фиксации лонгов. Покупки интересны ниже $107 тыс. ($61 по IBIT).

• В среднесрочной перспективе необходимо удерживать диапазон $102–103,5 тыс. — здесь ключевая поддержка. В случае пробоя этой зоны биткойн способен уйти в район $98 тыс., но и там может не удержаться. В таком раскладе ситуация может усугубиться, а просадка — затянуться.

• Устойчивых притоков капитала по криптовалютным ETF не видно. Покупатели ждут снижения уровня рисков: будь то новости о прекращении шатдауна или же позитивные сдвиги в торговых договоренностях с Китаем.

• На недельном графике пока сохраняется нейтрально-позитивная картина. Последние две недели закрывались снижением, но с длинными тенями снизу, что говорит о локальном нисходящем тренде. Интерес к покупкам при сильных отклонениях актива высок, но разворотной формации на недельном таймфрейме не образовано.

• На стороне покупателей и сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.

Уровни сопротивления: 64,8 / 66,76 / 68,53

Уровни поддержки: 61 / 59,83 / 56,63

Состояние рынка и внешний фон

S&P 500 в четверг вырос на 0,58%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,3%. Биткойн вчера прибавил 2,33%, а сегодня растет еще на 0,9%. Золото вчера выросло на 0,69%, сегодня фьючерс на металл снижается на 1,8%.

• Индекс «Страха и жадности» — 30 (страх).

• Суммарный приток в BTC ETF за 23 октября — $20 млн (низкий).

Ключевые события

В России:

• ЕС запретил сделки с рублевым стейблкоином A7A5. Ограничения введены в рамках 19-го пакета санкций и вступят в силу с 25 ноября. Об этом стейблкоине писали и ранее.

На внешнем контуре:

Торговые войны:

• Стала известна точная дата встречи президентов США и КНР — 30 октября. Снизились риски того, что встреча может не состояться.

• Трамп: все торговые переговоры с Канадой прекращаются.

Данное заявление президент США сделал после выхода в социальных сетях ролика премьер-министра Онтарио (Канада), где использовались слова Рональда Рейгана, критикующего тарифы. Трамп заявил, что видео является фейком и было выложено с целью вмешательства в разбирательство Верховного суда, оспаривающего законность введения тарифов.

Ранее страны вели переговоры о снижении тарифов, которые могли бы успешно завершиться уже в октябре. В отношении Канады сейчас действуют тарифы около 35% на большинство товаров, 50% — на металлы и 25% — на автомобили.

Шатдаун:

• Дональд Трамп установил антирекорд по продолжительности шатдаунов. За оба срока его президентства правительство суммарно не работало 57 дней.

• Polymarket: вероятность того, что шатдаун закончится после 16 ноября — 44%. На прошлой неделе она составляла 32%.

Среди прочего:

• Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance. Президент заявил, что он не был виновен и стал жертвой предыдущей администрации Байдена. При этом Трамп заявил, что лично не знаком с ним и принял решение «по просьбе многих хороших людей».

Сенатор от демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что осужденный CEO дал взятку действующему президенту США в размере $2 млрд.

Одно из самых резонансных дел индустрии Чанпэн Жао (CZ), основатель и бывший CEO Binance, в 2023 г. был признан виновным по причине того, что нарушал правила по борьбе с отмыванием денег (AML). CZ признал обвинения по одному из пунктов и пошел на сделку с Министерством юстиции. Он был приговорен к 4 месяцам тюрьмы и штрафу в $50 млн. Сама компания Binance выплатила крупнейший в криптоиндустрии штраф в $4,3 млрд и согласилась на установление надзора со стороны Минюста США. Теперь пожизненный запрет на занимание Чанпэном управленческих должностей в компании был снят.

• Сегодня будут опубликованы данные по инфляции (CPI) в США за сентябрь. Аналитики ждут, что показатель вырастет на 3,1% г/г — максимум за 18 месяцев, но тем не менее это не помешает ФРС снизить ставку на 25 б.п. на ближайшем заседании.

В случае выхода данных на уровне консенсуса ожидается рост биткойна на 1,4%, а эфира — на 2,9%.

Год без комиссии Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽ Дисклеймер Инвестировать

Криптоинструменты

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью производных финансовых инструментов на биткойн, эфириум и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF).

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, в которых базовыми активами являются биткойн и эфириум, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфириум доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD².

Об инструменте

• IBIT-12.25 (IBZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• ETHA-12.25 (ETZ5) — актуальный расчетный декабрьский фьючерс на акции iShares Ethereum Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику эфириума.

• Инструменты лишены инфраструктурных рисков. Поставка базовых активов (биткойна и эфириума) не происходит. Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Инструменты доступны для квалифицированных инвесторов. Торговать ими можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта) для IBIT и от 920 до 1820 руб. для ETHA в зависимости от категории уровня риска (при цене контракта в 2120 руб.).

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций