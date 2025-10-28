Срочный рынок. Полупроводники все еще затмевают всех

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам понедельника выросли на 1,23% и 1,86% соответственно. Russell 2000 потерял 0,33%.

10 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Технологический сектор (+1,85%) лидировал, а сектор материалов (-0,05%) отставал.

В понедельник рынок вырос, все внимание было приковано к предстоящим технологическим отчетам и решению FOMC, которое, похоже, уже предрешено. Золото распродавалось на фоне остывания торговой войны между Китаем и США.

• Цены на редкоземельные металлы упали после новостей о том, что Пекин отложит свои планы по лицензированию экспорта, пока продолжаются переговоры. Трамп повысил пошлины для Канады из-за реклама Ottawan в выходные.

• Компания Qualcomm стала героем дня, анонсировав выпуск в 2027 г. конкурирующих ИИ-чипов. Это вызвало бурный рост акций.

• После закрытия торгов Nextera и Google произвели фурор, заключив новую сделку по строительству атомной электростанции в Айове, запуск которой ожидается к 2029 г.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете повышаются.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,07%.

На этой неделе Европейский центральный банк проведет заседание и примет решение по ставке.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 0,33%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,58%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) продолжает дешеветь на фоне позитивных ожиданий от торговой недели США и Китая. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $3939 за унцию, -2,1%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $64 за баррель, -1,3%.

Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту ее цен, но эффект будет ограниченным из-за избытка производственных мощностей, заявил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

По информации Reuters, санкции вынудили крупнейшие китайские государственные нефтяные компании прекратить закупки российской нефти в краткосрочной перспективе. Источники издания также сообщили, что индийские НПЗ приостановили новые заказы на закупки российской нефти с момента введения санкций, ожидая ясности от правительства и поставщиков.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 3,4%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 0,4%.

Биткойн торгуется в районе $114 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 1,4%.

Эфириум торгуется на уровне $4106. Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса МосБиржи эфириума, он отражает динамику соответствующей цифровой валюты и рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок.

Полупроводники все еще затмевают всех

• Акции Qualcomm резко выросли (+11,09%) в понедельник: компания представила ИИ-чипы, чтобы конкурировать с AMD и NVIDIA. Чипы AI200 должны появиться на рынке в 2026 г., а AI250 — в 2027 г.

85% выручки Qualcomm поступает от бизнеса по производству чипов QCT, в основном для смартфонов — он принес $30 млрд в прошлом году.

Компания ARM (+4,65%), разрабатывающая некоторые чипы Qualcomm, также оказалась в центре внимания новостей. По данным Bloomberg, первым заказчиком новых чипов стал стартап Humain из Саудовской Аравии, занимающийся разработкой ИИ. По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, выход на рынок полупроводников для ИИ даже с небольшим объемом в $500 млрд может существенно изменить структуру выручки Qualcomm.

Компания несколько отстала от бума полупроводников для ИИ. Так, рост Qualcomm в этом году составил всего 10%, в то время как SOX* — 40%.

• Акции AMD (+2,67%) снова выросли после того, как компания объединилась с Министерством энергетики США для создания суперкомпьютеров в Национальной лаборатории Ок-Риджа в Теннесси. В новостях также упоминались такие технологические компании, как Hewlett Packard (+,89%) и Oracle (-0,68%), которые совместно инвестируют $1 млрд в развитие ядерных и квантовых технологий.

