Срочный рынок. Netflix отчитался об убытках

Рынок США

• Индекс S&P 500 во вторник без изменений, индекс NASDAQ упал на 0,16%. Russell 2000 потерял 0,47%.

5 из 11 секторов закрылись в плюсе. Лидером стал сектор дискреционных (вторичной необходимости) товаров (+1,22%), а отставал — коммунальных услуг (-1,02%).

• 3M превзошла прогнозы и наряду с такими гигантами, как Coca-Cola и Salesforce, помогла поднять индекс Dow. Он достиг рекордного уровня на фоне отчетности.

• Первым из крупных технологических игроков, представившим отчетность, стал Netflix. Акции компании упали на фоне публикации результатов во вторник после закрытия торгов. Стриминговый сервис зафиксировал убыток в размере $619 млн из-за налогового спора в Бразилии. Прибыль на акцию оказалась более чем на доллар ниже прогноза и составила $5,87.

Выручка выросла на 12,2% по сравнению с прошлым годом, до $11,51 млрд, а чистая прибыль составила $2,5 млрд, но на Уолл-стрит хотели увидеть почти $3 млрд.

Операционная маржа составила 28%, снизившись после массовых выплат по урегулированию налоговых обязательств с Бразилией, относящихся к 2022 г. Компания заявила, что без этой проблемы квартал был бы рекордным по марже, но не указала это в предыдущих прогнозах, поскольку не считала, что это будет иметь большое значение.

На фоне огромного успеха фильма «Кейпоп-охотницы на демонов» Netflix повысил свои прогнозы по свободному денежному потоку за весь год до $9 млрд. Картина пользуется успехом у детей в США: по данным Google Trends и Frightgeist, костюмы героев этого мюзикла занимают пятое место в рейтинге самых популярных в преддверии Хэллоуина.

• Золото сильно подешевело, показав самое сильное падение за день с 2013 г. Ралли драгоценных металлов приостановилось, а Индия, второй по величине покупатель в мире, отмечает свой главный праздник — Дивали.

• Правительство США по-прежнему не работает, а администрация Трампа заявляет, что демократы взяли ФРС в заложники с помощью законопроекта о бюджете.

Команда Трампа одобрила выделение $40 млрд на спасение проваливающейся экономики Аргентины, включая $20 млрд на «своп» валюты для падающего песо и $20 млрд на инвестиционный банковский кредит. Аргентина уже получила $20 млрд финансовой помощи от Международного валютного фонда в начале этого года, что, по данным Wall Street Journal, стало 20-й помощью с 1950 г.

• Сразу после закрытия торгов появилась новость о еще одной сделке в области искусственного интеллекта на десятки миллиардов долларов — между Anthropic и Google.

• Сегодня отчитаются: Tesla, QuantumScape, IBM, Southwest Airlines, Viking Therapeutics, Alcoa, Las Vegas Sands.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.

Американские индексы на премаркете торгуются разнонаправленно.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 0,9%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже снижается. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,02%.

Банк Японии повысит ключевую процентную ставку в октябре или декабре, заявило большинство экономистов, опрошенных Reuters. Почти 96% из них ожидают, что стоимость заимствований к концу марта увеличится как минимум на 25 базисных пунктов.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) продолжает коррекцию. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4047 за унцию, -1,1%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $62,5 за баррель, +1,9%.

Нефть получила поддержку во вторник на фоне планов США пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 1 млн баррелей для SPR с поставкой в декабре и январе, пользуясь периодом низких цен. Резервы заполнены на 60% и составляют 408 млн баррелей.

Дополнительную поддержку ценам оказало ослабление торговой напряженности между США и Китаем после заявления президента Трампа, что он ожидает «действительно выгодной торговой сделки». Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином назначена на конец месяца в Южной Корее.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 4,3%.

Газ в США резко подорожал в связи с приближением отопительного сезона, синоптики прогнозируют скорое приближение холодов, что поддерживает спрос на голубое топливо.

Криптовалютный рынок

Крипторынок по-прежнему пытается найти стабильную опору, но уровень рисков все еще остается повышенным.

Возобновились притоки капитала в BTC и ETH ETF. Если в ближайшие дни тенденция сохранится, то сентимент на рынке значительно улучшится — и тогда можно будет ожидать начала устойчивого роста.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 4,6%.

Биткойн торгуется в районе $108 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 5,1%.

Эфириум торгуется на уровне $3848.

БКС Мир инвестиций