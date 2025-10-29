Срочный рынок. FOMC собирается снизить ставку — но не знает, почему

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам вторника выросли на 0,23% и 0,80% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,50%.

3 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидером стал технологический сектор (+0,99%), а отстающим — сектор недвижимости (-2,22%).

Во вторник рынок вырос. Крупнейшие компании устанавливали новые рекорды рыночной капитализации на сделках. Индекс S&P 500 преодолел отметку в 6900 п.

• NVIDIA выросла до $4,65 трлн, Apple и Microsoft преодолели отметку в $4 трлн. Вчерашние отчеты подтолкнули к росту и акции в ряде других секторов. Сегодня отчитаются три компании из «Великолепной семерки», а всего на этой неделе — еще пять эмитентов и более четверти индекса S&P.

• Сегодня также состоится решение FOMC по ставке. Рассмотрим, почему рынки делают ставку на снижение, несмотря на затишье в принятии решений, вызванное приостановкой работы правительства.

• Президент США Дональд Трамп посетил Японию. Он хвалил дипломатов и пожимал им руки, вероятно, надеясь сделать то же самое, чтобы вернуть часть экспорта редкоземельных металлов из Китая в конце этой недели.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете поднимаются.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,4%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Биржа Гонконга закрыта.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,37%.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте Дисклеймер Инвестировать

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) приостановило падение. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $4034 за унцию, +1,2%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $64,1 за баррель, +0,4%.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе: нефти — на 4,02 млн баррелей, бензина — на 6,35 млн баррелей.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 1,7%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 1,4%.

Биткойн торгуется в районе $113 тыс. Покупателям пока удается удерживать $112 тыс. ($63,5 по IBIT), однако об увеличении позиции вблизи данных отметок речи не идет. Покупки интересны ниже $107 тыс. ($61 по IBIT).

Притоки капитала по криптовалютным ETF увеличиваются, хотя динамика пока неоднозначна. Покупатели получают позитивные сигналы с внешнего контура, но о прекращении шатдауна говорить рано.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 2,3%.

Эфириум торгуется на уровне $4014.

FOMC собирается снизить ставку, но не знает, почему

FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) начал двухдневное заседание во вторник. В ценах, заложенных трейдерами фьючерсов и беттерами, 99-процентная вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, до нового целевого уровня в 3,75–4,00.

На последнем заседании ФРС произошел раскол. Ряд чиновников, обеспокоенных ситуацией на рынке труда, выступили за продолжение снижения ставки, но были и те, кто не считал необходимым такой шаг. На прошлой неделе были получены немного запоздавшие данные по индексу потребительских цен — они показали рост инфляции на 3%. Таким образом, инфляция все еще значительно превышает 2%, и если рост цен останется на уровне 3%, то совокупные данные покажут повышение инфляции с 2020 г. на 25%.

• Экономист Wall Street Journal Ник Тимираос заявил, что ФРС действует вслепую, не ожидая публикации правительственных данных.

• Аналитик Schwab Кэти Джонс заявила, что снижение ставки — «неизбежное дело», но предупредила, что политики, вероятно, рассматривают возможность повторного повышения, если инфляция вырастет еще больше. Это маловероятно с учетом, что вскоре председатель регулятора сменится.

• Дэвид Зервос, главный рыночный стратег Jefferies, заявил CNBC, что ФРС после сегодняшнего снижения будет действовать в этом году осторожно.

• Другие аналитики, например из ING, прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов до конца года. Джереми Сигел, профессор из Уортонской школы бизнеса, считает, что вероятность снижения ставки в декабре высока.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций