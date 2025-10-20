Сийярто: отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего газа

План по отказу от российских энергоносителей с 2028 г., предложенный Еврокомиссией, лишит Венгрию почти всего объема газа, который в настоящее время потребляют домохозяйства и промышленность страны, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Он отметил, что из-за отказа Украины обеспечить транзит российского газа в Европу единственным трубопроводом, снабжающим Венгрию топливом, остался «Турецкий поток». Венгрия должна получить по нему в текущем году 8–8,5 млрд куб. м газа и в 2026 г. рассчитывает на такой же объем поставок.

«Предложение Еврокомиссии может сделать недоступными для нас 8,5 млрд куб. м, в то время как общее годовое потребление Венгрии составляет около 9 млрд куб. м», — сказал Сийярто.

При этом инициатива Брюсселя лишит Венгрию не только газа, но и нефти, которая поступает из России по южной ветке трубопровода «Дружба» и из морских портов Хорватии по Адриатическому трубопроводу, уточнил министр.

Если использование «Дружбы» окажется под запретом, то Венгрия «будет зависеть от трубопровода, который, как показали испытания, не в состоянии обеспечить необходимые объемы поставок», сказал Сийярто по поводу хорватского маршрута.

«Оставшаяся инфраструктура не может гарантировать нам безопасное снабжение. У нас есть определенные потребности, но оставшаяся инфраструктура не сможет их обеспечить. Это физическая реальность. Таковы факты», — подчеркнул глава МИД.

Совет ЕС ранее утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 г.

