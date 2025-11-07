Прогнозы и комментарии. ЛУКОЙЛ тянет вниз

Главное

• Рынок акций падает в пятницу во главе с бумагами ЛУКОЙЛа.

• На мировых фондовых площадках продолжается коррекция.

• Акции в фокусе.

В деталях

Российский рынок акций в четверг провел торги в консолидации чуть ниже 2550 пунктов по Индексу МосБиржи при низких оборотах, а в пятницу утром пошел вниз на новостях об отзыве Gunvor предложения о покупке активов ЛУКОЙЛа.

Объем торгов вчера снизился до 38 млрд руб., что составляет меньше 50% от месячного среднего. Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность в условиях геополитической неопределенности.

В ОФЗ динамика нейтральная после публикации резюме обсуждения ключевой ставки и комментария к среднесрочному прогнозу Банка России.

После непродолжительной паузы возобновилось снижение на мировых фондовых площадках — S&P 500 вернулся к уровням двухнедельной давности.

Технически Индекс МосБиржи постепенно приближается к поддержке круглой отметки 2500. Ее пробой будет негативным сигналом, угрожающим возвратом на минимумы года. Пока шансы на дальнейшее восстановление не потеряны, но нужны драйверы.

Gunvor не купит активы ЛУКОЙЛа

Уже после закрытия вечерней сессии Минфин США в соцсети X заявил, что Соединенные Штаты не выдадут Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится украинский конфликт.

Впоследствии Gunvor отозвала предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа. Акции крупнейшего частного нефтедобытчика РФ падают утром на 2,9%, что оказывает заметное влияние на индекс ввиду большого веса бумаг в нем.

Сделанное ранее предложение было встречено с оптимизмом в расчете на то, что ключевые условия сделки были согласованы ранее и существенных дисконтов не будет. Последние события снова ставят вопрос о судьбе иностранных активов компании.

Геополитическая риторика

Представители США вчера вновь озвучили формулировки о прогрессе в урегулировании украинского конфликта — об этом говорили американский президент Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф. Впрочем, рынок, наученный разочарованиями года, не проявляет явной реакции на подобные заявления в отсутствие конкретики.

Сегодня в Вашингтоне пройдет встреча лидеров США и Венгрии. Накануне Виктор Орбан заявил, что в американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште.

Спокойствие в ОФЗ

Котировки гособлигаций остаются у максимумов последних двух недель. Содержание резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 октября не стало откровением. Инвесторы ждут крупного погашения ОФЗ на следующей неделе, что оказывает поддержку.

Как сообщают Ведомости, власти частично учли предложения делового сообщества по налоговому законопроекту и предложили смягчить некоторые нормы для малого и среднего бизнеса по НДС. Повышение налога ЦБ расценивал как временный проинфляционный фактор.

Внешний фон

Тревогу вызывает конъюнктура на мировых площадках. В США продолжается шатдаун, а в сфере ИИ все чаще говорят о надутом пузыре. Высокотехнологичный NASDAQ падает с опережением. По данным Challenger, Gray & Christmas американские компании в октябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 153 тыс., что стало максимумом с 2008 г. Нефть пока держится чуть ниже $64 за баррель Brent.

Бумаги в фокусе

• Софтлайн (+6%), Группа Астра (+3,1%), Аренадата (+2,8%). Акции IT-компаний вчера дорожали на фоне заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. будут предусматривать сохранение льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО.

• РУСАЛ (-0,3%). Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды, несмотря на запрос СУАЛ. Решение соответствует ожиданиям аналитиков БКС. Компания демонстрирует слабые результаты при высоких процентных ставках и сильном рубле.

• Газпром (+0,6%). Среди тяжеловесов вчера неплохо держался Газпром. Бумага и сегодня растет на 0,2%. Минфин выступил с предложением изъять у независимых производителей газа дополнительные доходы, которые появляются в результате опережающей индексации регулируемых цен на газ на 3 п.п. ежегодно, на период 2026–2028 гг. Суммарно до августа 2028 г. выплаты могут составить 64 млрд руб. Также компания сообщила, что в октябре установила новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России.

Утренняя сессия

На утренних торгах Индекс МосБиржи снижается на 0,4% относительно закрытия вечерней сессии.

Лидеры: ОАК (+3%), ЦИАН (+1,2%), Европлан (+1,1%), СПБ Биржа (+1%).

Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-2,9%), ВУШ Холдинг (-1,5%), Башнефть-ао (-1,3%), Софтлайн (-1,2%).

